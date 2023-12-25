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折合新臺幣 133.8 萬元起　全新世代 Volkswagen Tiguan 西班牙售價正式公布

▲折合新臺幣 133.8 萬元起　全新世代 Volkswagen Tiguan 西班牙售價正式公布
▲折合新臺幣 133.8 萬元起　全新世代 Volkswagen Tiguan 西班牙售價正式公布

7Car 小七車觀點

繼今年 9 月正式登場後，Volkswagen 近日於西班牙官網正式公布全新世代 Volkswagen Tiguan 的正式建議售價，其正式建議售價區間為 39,180 歐元至 52,360 歐元，約新台臺幣 133.8萬元至新臺幣 178.8 萬元起）。原廠表示，全新世代 Volkswagen Tiguan 預計於 2024 年 3 月正式於西班牙上市。

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外觀方面，全新一代 Volkswagen Tiguan 提供兩款不同風格的車頭造型，包含標準和 R-Line 車型，標準車型採用稍早率先發表的 Passat 家族化風格，選用鍍鉻飾條搭配橫置的氣壩貫穿整個保險桿，兩側亦有直立式的進氣口設計，大燈承襲 Golf 8 以來的貫穿式 LED 燈組，水箱護罩則以飾蓋鋪陳；至於 R-Line 車型其保桿的氣壩面積進一步放大，並換上網格狀造型和八字形的飾條進一步增進運動氛圍。車側整體的線條較現行款更為圓滑，而標準車型的輪拱採用黑色防刮材質，R-Line 車型則是加入黑色烤漆來處理，搭配更大的輪圈增進其性能感受。車尾部分，則導入黑底的貫穿式尾燈，尾門中央也將 Tiguan的英文字母獨立展現出來，標準和 R-line 車型的不同之處在於後保險桿，R-line 車型多出網格狀的設計，並同樣有八字造型的鍍鉻飾條點綴。

進到車內，全新一代 Volkswagen Tiguan 導入最新的設計理念，中控台依據車型等級不同配備 12.9 吋或 15 吋多媒體 OLED 觸控螢幕，內部整合車輛的功能，下方保留部分實體按鍵。儀錶板採用 10.25 吋液晶螢幕，整體的顯示資訊也更加全面，提供導航、多媒體、限速提醒等功能，而中央鞍座也換上全新造型，取消排檔桿的設計，將其整合在方向盤機柱右方，僅保留音量旋鈕、車輛啟閉以及電子手剎車的開關。空間方面，新一代 Volkswagen Tiguan的 2,681mm 軸距雖然變化不大，但原廠指出後座將至少提升 10mm 的腿部空間，而 648公升的後行李廂容積亦增加 33公升。

動力上，最受矚目的 PHEV 動力具備兩款設定，分別搭載 1.5 升或 2.0 升 TSI 渦輪汽油引擎，均搭配 19.7kWh 的電池組和 8 速雙離合器變速箱，能分別輸出 201 匹及 268 匹綜效輸出，並可提供約 100 公里的純電續航，充電方面支援 11kW 交流電及 50kW 直流快充。另外原廠也提供 48V 1.5 TSI 輕油電動力，具備汽缸歇止技術，綜效輸出為 130~150 匹；在高階車型上也同樣配備 EA888 2.0 升汽油引擎，具備 201 匹或者 262 匹兩種輸出，而 2.0 TDI 柴油引擎也持續供應，有 150 匹或者 190 匹的輸出表現。

Volkswagen Tiguan 自問世以來在全球市場屢創銷售佳績，隨著 SUV 風潮的興起而成為品牌最為暢銷的車款，其重要性不言可喻。國內方面，台灣福斯目前尚未釋出任何與大改款 Tiuguan 的相關資訊，本站將持續關注，將最新信息更新給讀者們。

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