真愛心視界公益講座　正向分享獲熱烈迴響

由真愛國際教育機構、華盛營建工程和財團法人高雄市生命線協會共同主辦的「真愛心視界、從心練愛」公益講座，24日在科工館南館演講廳登場，吸引數百位老師家長、志工及市民參與，致力於教育與慈善公益的立委候選人市議員黃柏霖也特別到場致意，共同在演講中，渡過了一個聖誕暖心下午。
記者陳美嘉／高雄報導
講座一開場由「高雄市生命線協會」主任黃靖淑分享協會致力於珍愛生命的意涵；引言人「美濃客家菜董事長」邱楨誠介紹演講者晶菱老師正向感染的歷程。 華盛集團特助蘇育璋分享蘇氏家訓「行善可輔運，積德可厚福」，鼓勵大家能多行善積德。「真愛國際教育機構」董事長曾國揚，則以印度詩人泰戈爾 《用生命影響生命》的詩句：「把自己活成一道光」正向勉勵生命線志工伙伴的辛勞。
講座內容由獲選「高雄市十大傑出市民」和「全國孝行楷模尊親獎」的全球華人正向心理學大師晶菱老師開講。晶菱邊「演」邊「講」，戲胞入骨，哲理寓意道盡人生，整場都是民眾笑聲、掌聲、歌聲。
講座中，晶菱集結百家智慧、心術合一，她說：「從自己身上找問題，一想就通。從別人身上找原因，一想就瘋。」我們要練習站在自己的角度理解别人，站在别人的角度釋懷自己，也允許别人做别人，允許自己做自己。
這場公益講座，除真愛教育團隊之外，還有多家企業共襄盛舉，此外，多年來致力於教育與慈善公益的第五選區立委候選人市議員黃柏霖，也特別到場致意，向「高雄市生命線協會」志工與善心企業家們的努力付出，表達感謝之意。