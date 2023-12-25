▲品牌最入門擔當來襲！　全新 Lexus LBX 展前實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次實拍的車款為即將於臺北車展正式亮相，並於明年 1 月 17 日上市的 Lexus LBX。和泰汽車於今年 (2023) 12 月 12 日發出新聞稿宣布將於 2024 年 1 月 17 日舉行「Lexus LBX 上市記者會」後，於同月 21 日選在臺北市信義區新光三越信義新天地 A8 館，首次在臺對外展示 LBX 聖誕藝術展車，以槲寄生搭配聖誕花圈的造型為發想，透過花圈象徵「期待來臨」的寓意，預告該車的到來。本站也於今日 (12/25) 前往現場對其進行實拍，讓讀者們能在 2024 新車暨新能源車特展之前，搶先瞭解它的特別之處。
目前相關車型編成及建議售價還尚未明瞭。全新 Lexus LBX 整體定位可視為一款 B-Segment 掀背車的高底盤車型，比起現行的 UX 還要更加入門，車身長度與 Yaris Cross 相當接近，確切尺碼為 4,190x1,825x1,560mm，軸距為 2,580mm。外觀承襲品牌最新的家族式設計語言 ALLURING x VERVE，車頭採用標誌性紡錘型水箱護罩結合箭矢式 LED 燈組設計，保桿中央以貫穿式飾條連結；側面在車門中段選用立體式的腰線並提供雙色車身設計來吸引時下的年輕族群，足踏 18 吋雙肋式輪圈；車尾則可以看到加入了凹字形的 LED 貫穿式燈組，營造出強烈的辨識度，同時牌照位置也位於保桿下方。
LBX 承襲 ALLURING x VERVE 設計語彙。
銳利的大燈組內部以單眼式頭燈呈現。
中央以貫穿式飾條連結，下方則整合了蜂巢狀水箱罩。
Lexus LBX 車身尺碼為 4,190x1,825x1,560mm，軸距為 2,580mm。
懸浮式車頂設計結合簡潔且動感車身線條。
18 吋胎圈及輪拱設計。
簡潔、低重心且超越級距質感的後視設計。
貫穿式尾燈組搭配 LEXUS 字標。
後保險桿左右 L 形亮銀飾條。
牌照框整合至保桿下方。座艙方面，Lexus LBX 同樣融入了品牌最新的 Tazuna 設計語彙，冷氣出風口置於中控台最上緣，中央享有 9.8 吋觸控娛樂螢幕系統，排檔桿結構採用線傳式，同時標準配有 LSS+ 3.0 安全系統；並將依等級不同而配置12.3 吋全數位儀錶板、HUD 抬頭顯示器、Mark Levinson 音響系統以及 Semi-Aniline 頂級真皮座椅。另外，更提供 402L 行李箱置物空間，約可容納兩個 26 吋行李箱。
座艙採用相當簡潔的設計。
依等級不同而配置12.3 吋全數位儀錶板、HUD 抬頭顯示器、Mark Levinson 音響系統以及 Semi-Aniline 頂級真皮座椅。
中央設置 9.8 吋觸控娛樂螢幕系統，整合了 Apple CarPlay 及 Android Auto 功能。
線傳式排檔桿前方設有置物空間及杯架。動力及底盤方面，Lexus LBX 首次導入代號 M15A-FXE 的 1.5L 三缸 HEV 油電複合動力系統，擁有前電動馬達及雙極鎳氫電池模組，並搭配上 Hybrid E-CVT 電子無段式變速系統，可輸出 136PS 最大綜效馬力和 12.2kg-m 峰值扭力，油耗測試值為 26.4km/L。其 GA-B 模組架構採用全新開發調教的前獨立麥花臣、後拖曳臂懸吊系統，另更搭載引擎平衡軸減低震動提升舒適性。
Lexus LBX 基於 GA-B 平台打造。
採用 1.5L 三缸 HEV 油電複合動力系統，擁有 136PS 最大綜效馬力和 12.2kg-m 峰值扭力。Lexus 作為 Toyota 高級品牌，長久以來深耕臺灣市場，銷售成績屢破紀錄，而 主打年輕入門族群的 LBX 早在國外亮相時就擁有龐大的討論風聲，相信在明年正式上市以後同樣能夠帶來優秀的市場表現。