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格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 S214 E 200 Estate 運動版於 2023 年 12/07 與 W214 E-Class 轎車同步上市，建議售價為新臺幣 319 萬元起。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 Mercedes-Benz E 200 Estate 運動版標配有 AMG Line 外觀套件。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 搭配極線發光水箱罩，邊框加入光纖燈條，在夜晚擁有更高的識別度。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 標配星芒型水箱護罩。

全新頭燈設計，具備標準型 LED 頭燈；可升級選配搭載多光束智慧型數位頭燈。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 旅行車在轎車版本的優雅氣息外，透過 C 柱向後延伸且類斜背設計，增添了更強烈的運動氛圍，並使後車門得以擁有更好的進出空間。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 車頂上具有行李架。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 導入隱藏式車門把手，具有發光效果，以方便在夜晚時上下車。新增數位鑰匙功能，首次綁定後，只需攜帶 iPhone 或 Apple Watch 即可解鎖、上鎖或啟動車輛。主帳號最多可以分享 15 組權限與家人、朋友共享，並且透過 Apple Wallet 帳戶設定每位使用者的權限。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 雙側賓士 logo 投射燈。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 20 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈作為選配，售價為 TWD$88,000。

全新 E-Class Estate 寬度增加 28mm、軸距增加 22mm，乘客的肘部空間與膝部空間皆獲得優化，整體擁有更舒適寬敞的乘坐空間。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 車尾亮點包含全新的輪廓設計與星芒雙段式 LED 尾燈，並呼應車頭設計，透過亮黑色飾板連結兩邊尾燈組的貫穿式設計，突顯車尾的寬度。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 配備 AMG Line 外觀套件，保險桿造型以及鍍鉻飾件的排列較為熱血動感。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 選配的 MBUX Superscreen 寬幅螢幕是全新 E-Class 一大亮點，從中控台延伸至副駕駛座前方的超大觸控玻璃螢幕，搭配貫穿冷氣出風口造型的全景式內裝照明燈條，強化整體座艙科技氛圍。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 標配多功能方向盤 (Nappa 真皮) 兩側設有電容式觸控按鈕，選配 AMG Line 車型則配備多功能平底方向盤 (Nappa 真皮)；後方設有換檔撥片，整體握感舒適。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 車內採用大量懸浮式設計語彙，包含駕駛前方的數位儀表板、中控螢幕與車門把手、座椅功能控制面板，並提供多種飾板材質與皮質搭配，加上不同的配色，創造獨具魅力的個人空間。

全車系標配 Burmester® 4D 環場音響系統，以總輸出 730 瓦推動 17 具高傳真喇叭，搭配內嵌在前座的 4 支聲波傳感器。採用 MBUX 多媒體系統內建的 APPLE MUSIC 線上音樂播放 Dolby Atmos® 全景環繞音效的樂曲，搭配主動環景式內裝照明之後，氛圍燈將伴隨著音樂起舞。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 全景式電動玻璃天窗在 E 200 Luxury 上列為選配，售價為 TWD$97,000。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 後座空間相當充裕，中央隆起範圍不小，但乘坐 3 名成人仍屬舒適。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 空調設置上，選配 THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調，除了提供前後四區獨立控制的空調溫度外，還導入全新自動風向調整功能 (Digital Vent Control)，可根據 MBUX 多媒體系統中的預設空調的四種設定，自動調整出風口方向，便搭載自動風向調整功能，系統仍同時支援手動調整風向，並自動記憶為下一次啟動車輛時的標準設定。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 行李箱可搭配 4：2：4 座椅傾倒功能，將置物空間從 615 公升擴充至 1,830 公升。

尾廂側邊設置座椅快速傾倒按鍵，機能性大大提升。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 尾廂障板下方提供部分收納空間。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 標配有電動後尾門。

格調與實用性再昇華 Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍 全車系採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配新一代 48V 高效輕油電系統 (ISG)，確保滑行、助推和動能回收等功能，實現出色的節能油耗表現，變速系統採用 9G-TRONIC 九速手自排變速箱。