▲格調與實用性再昇華　Mercedes-Benz E 200 Estate (S214) 運動版 實拍

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S214 E 200 Estate 運動版於 2023 年 12/07 與 W214 E-Class 轎車同步上市，建議售價為新臺幣 319 萬元起。在外型上，全新 E-Class Estate 保有轎車版本的優雅氣息外，透過 C 柱向後延伸且類斜背設計，增添了更強烈的運動氛圍，並使後車門得以擁有更好的進出空間。在車身尺碼部分，S214 的軸距較舊款加長了 22mm 達到 2,961mm，同時車寬也增加 28mm 來到 1,880mm 之譜，車長則增長 4mm 有著 4,949mm 的表現，車高則略增加 1mm 有著 1,469mm 的表現。
Mercedes-Benz E 200 Estate 運動版標配有 AMG Line 外觀套件。
搭配極線發光水箱罩，邊框加入光纖燈條，在夜晚擁有更高的識別度。
標配星芒型水箱護罩。
全新頭燈設計，具備標準型 LED 頭燈；可升級選配搭載多光束智慧型數位頭燈。
旅行車在轎車版本的優雅氣息外，透過 C 柱向後延伸且類斜背設計，增添了更強烈的運動氛圍，並使後車門得以擁有更好的進出空間。
車頂上具有行李架。
導入隱藏式車門把手，具有發光效果，以方便在夜晚時上下車。新增數位鑰匙功能，首次綁定後，只需攜帶 iPhone 或 Apple Watch 即可解鎖、上鎖或啟動車輛。主帳號最多可以分享 15 組權限與家人、朋友共享，並且透過 Apple Wallet 帳戶設定每位使用者的權限。
雙側賓士 logo 投射燈。
20 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈作為選配，售價為 TWD$88,000。
全新 E-Class Estate 寬度增加 28mm、軸距增加 22mm，乘客的肘部空間與膝部空間皆獲得優化，整體擁有更舒適寬敞的乘坐空間。
車尾亮點包含全新的輪廓設計與星芒雙段式 LED 尾燈，並呼應車頭設計，透過亮黑色飾板連結兩邊尾燈組的貫穿式設計，突顯車尾的寬度。
配備 AMG Line 外觀套件，保險桿造型以及鍍鉻飾件的排列較為熱血動感。車內配備方面，除了提供各式各樣高級皮革和飾板選擇外，還將擁有 Active Ambient Lighting 動態環艙氣氛照明系統、Thermotronic 豪華型恆溫空調系統、以及預防暈車的 Energizing Comfort 系統等選配，針對行車舒適性以及方便性進行大幅度升級，另外也有具 17 支揚聲器的 Burmester ® 4D 高級環繞音響系統。後行李廂空間表現上，原廠指出在 5 人座狀態下標準容積約為 615 公升，而透過 40:20:40 後座傾倒功能則可擴增至 1,830 公升，同時全車系也標配電動捲簾來保持車內的隱私。
選配的 MBUX Superscreen 寬幅螢幕是全新 E-Class 一大亮點，從中控台延伸至副駕駛座前方的超大觸控玻璃螢幕，搭配貫穿冷氣出風口造型的全景式內裝照明燈條，強化整體座艙科技氛圍。
標配多功能方向盤 (Nappa 真皮) 兩側設有電容式觸控按鈕，選配 AMG Line 車型則配備多功能平底方向盤 (Nappa 真皮)；後方設有換檔撥片，整體握感舒適。
車內採用大量懸浮式設計語彙，包含駕駛前方的數位儀表板、中控螢幕與車門把手、座椅功能控制面板，並提供多種飾板材質與皮質搭配，加上不同的配色，創造獨具魅力的個人空間。
全車系標配 Burmester® 4D 環場音響系統，以總輸出 730 瓦推動 17 具高傳真喇叭，搭配內嵌在前座的 4 支聲波傳感器。採用 MBUX 多媒體系統內建的 APPLE MUSIC 線上音樂播放 Dolby Atmos® 全景環繞音效的樂曲，搭配主動環景式內裝照明之後，氛圍燈將伴隨著音樂起舞。
全景式電動玻璃天窗在 E 200 Luxury 上列為選配，售價為 TWD$97,000。
後座空間相當充裕，中央隆起範圍不小，但乘坐 3 名成人仍屬舒適。
空調設置上，選配 THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調，除了提供前後四區獨立控制的空調溫度外，還導入全新自動風向調整功能 (Digital Vent Control)，可根據 MBUX 多媒體系統中的預設空調的四種設定，自動調整出風口方向，便搭載自動風向調整功能，系統仍同時支援手動調整風向，並自動記憶為下一次啟動車輛時的標準設定。
行李箱可搭配 4：2：4 座椅傾倒功能，將置物空間從 615 公升擴充至 1,830 公升。
尾廂側邊設置座椅快速傾倒按鍵，機能性大大提升。
尾廂障板下方提供部分收納空間。
標配有電動後尾門。動力方面，Mercedes-Benz E 200 Estate 採用 2.0L 直列四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配新一代 48V 高效輕油電系統 (ISG)，變速系統採用 9G-TRONIC 九速手自排變速箱，提供最高輸出 204 (+23) hp/320 Nm，0-100km/h 加速可在 7.8 秒達成，極速可達 231km/h。另外，還有列為選配的科技套件，包含 AIRMATIC 氣壓懸吊系統與後軸轉向系統 (最大 4.5°)，不僅能在後軸轉向系統的輔助下，擁有更小的迴轉半徑與高速轉向的穩定性，迴轉直徑從 11.6 公尺縮小至 10.8 公尺，方向盤圈數也會隨之減少，使操控更加輕鬆。AIRMATIC 氣壓懸吊系統則可獨立調整四輪的懸吊設定，提供非常細膩的回饋；甚至在高速時，系統會自動降低 15mm，以減少空氣阻力與降低重心，提高行駛穩定性。
全車系採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配新一代 48V 高效輕油電系統 (ISG)，確保滑行、助推和動能回收等功能，實現出色的節能油耗表現，變速系統採用 9G-TRONIC 九速手自排變速箱。豪華旅行車在國內市場的能見度漸漸提高，成為許多追求生活品味、空間機能與駕駛樂趣三種面向的消費者嚮往的購車選項，而 Mercedes-Benz E-Class 邁入 214 世代後，在換上更新穎的面貌之外，也挹注品牌最新科技，且豐富的選配項目，對於預算充裕的族群來說肯定頗具吸引力。