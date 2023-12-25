特企／Maxi Tripp Trapp Tour凝聚幸福　打造陪伴孩子成長物件

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經過Peter Opsvik用心琢磨每個細節，Tripp Trapp成長椅誕生了。擁有14段調節的坐板與踏板，高度及深淺皆可調整，再加上人體工學背靠的環繞支撐，不同成長階段及身形皆能提供手肘、腰臀及雙膝呈現90度舒適彎曲擺放的坐姿；0歲開始搭配不同套件使用，一路相伴成長，承重可達136公斤，大人也能安心乘坐。
Tripp Trapp成長椅乘載著父愛誕生，Peter Opsvik亦希望藉由這張座椅凝聚家人情感，搭配配件使用，讓孩子從新生兒時期開始就能提至餐桌高度與家人齊平相伴，參與每一刻與家人共度的美好時光。Tripp Trapp成長椅問世至今邁入第51個年頭，在80個以上的國家陪伴了超過1,300萬個家庭，今年特地舉辦「Maxi Tripp Trapp Tour 經典傳承．凝聚幸福」活動，邀請家長從孩子的角度親身體驗，模擬孩子嬌小身軀乘坐在Tripp Trapp成長椅上雙腳穩踏著踏板，與坐在一般椅子上雙腳懸空的坐感差異。
「Maxi Tripp Trapp Tour 經典傳承。凝聚幸福」快閃活動，首站於12／22（五）至1/2（二）來到新光三越A8館；第二站則於1／16(二)至1／21(日)在新竹SOGO舉辦，活動時間12:00-18:00，邀請大家一起體驗Tripp Trapp成長椅「完美坐感」；活動期間前來體驗，完成三步驟簡單任務，即可獲得市價500元折價券，並有機會抽中Tripp Trapp成長椅（市價9,290元）。假日現場還有Tripp Trapp著色工作坊活動，前來體驗並完成指定任務，即有機會抽到Jetkids by Stokke兒童背包（市價2,990元）。
此外，活動期間於活動櫃點購買Tripp Trapp成長椅，即贈市價1,290元專屬刻印；購買Tripp Trapp豪華組合（Tripp Trap成長椅+嬰兒套件+安全帶+桌盤+經典坐墊），除了專屬刻印服務，再加贈限量好禮(市價3,170元)！