特企／電通集團啟動AI轉型　公布人事新佈局

特企／Maxi Tripp Trapp Tour凝聚幸福　打造陪伴孩子成長物件

▲Maxi Tripp Trapp讓大人模擬孩子嬌小身軀，感受坐感差異。（圖／品牌提供）
▲Maxi Tripp Trapp讓大人模擬孩子嬌小身軀，感受坐感差異。（圖／品牌提供）

本報訊

來自挪威的經典嬰童品牌Stokke於1972年推出了Tripp Trapp成長椅，顛覆過往對兒童餐椅的既定印象，至今走過了51個年頭，陪伴全球超過1,300萬個家庭。這張傳世經典能從0歲坐到99歲，14段坐板和踏板高度調整，以及層板的深淺調節，符合孩子每個階段的身形變化；乘載著設計師Peter Opsvik的父愛與匠心，Tripp Trapp成長椅不只是一張椅子，更是能讓孩子坐得舒適安全、陪伴成長的幸福物件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
設計師Peter Opsvik的兒子Tor長大後坐不下兒童高腳椅，但坐在成人座椅上，雙腳卻又構不到地面，看著兒子費盡力氣才能觸及桌面，腦中突然想著「怎麼才能讓孩子坐得舒服？」。於是，Tripp Trapp成長椅的設計理念，在Peter Opsvik心中萌芽了，讓孩子坐得舒適是第一要件，此外，還想要設計出能夠符合孩子每個階段身形變化的座椅。

經過Peter Opsvik用心琢磨每個細節，Tripp Trapp成長椅誕生了。擁有14段調節的坐板與踏板，高度及深淺皆可調整，再加上人體工學背靠的環繞支撐，不同成長階段及身形皆能提供手肘、腰臀及雙膝呈現90度舒適彎曲擺放的坐姿；0歲開始搭配不同套件使用，一路相伴成長，承重可達136公斤，大人也能安心乘坐。

Tripp Trapp成長椅乘載著父愛誕生，Peter Opsvik亦希望藉由這張座椅凝聚家人情感，搭配配件使用，讓孩子從新生兒時期開始就能提至餐桌高度與家人齊平相伴，參與每一刻與家人共度的美好時光。Tripp Trapp成長椅問世至今邁入第51個年頭，在80個以上的國家陪伴了超過1,300萬個家庭，今年特地舉辦「Maxi Tripp Trapp Tour 經典傳承．凝聚幸福」活動，邀請家長從孩子的角度親身體驗，模擬孩子嬌小身軀乘坐在Tripp Trapp成長椅上雙腳穩踏著踏板，與坐在一般椅子上雙腳懸空的坐感差異。

「Maxi Tripp Trapp Tour 經典傳承。凝聚幸福」快閃活動，首站於12／22（五）至1/2（二）來到新光三越A8館；第二站則於1／16(二)至1／21(日)在新竹SOGO舉辦，活動時間12:00-18:00，邀請大家一起體驗Tripp Trapp成長椅「完美坐感」；活動期間前來體驗，完成三步驟簡單任務，即可獲得市價500元折價券，並有機會抽中Tripp Trapp成長椅（市價9,290元）。假日現場還有Tripp Trapp著色工作坊活動，前來體驗並完成指定任務，即有機會抽到Jetkids by Stokke兒童背包（市價2,990元）。

此外，活動期間於活動櫃點購買Tripp Trapp成長椅，即贈市價1,290元專屬刻印；購買Tripp Trapp豪華組合（Tripp Trap成長椅+嬰兒套件+安全帶+桌盤+經典坐墊），除了專屬刻印服務，再加贈限量好禮(市價3,170元)！

ESG完整解析！ESG是什麼、怎麼做？快速掌握ESG關鍵

自備餐盒裝不下漢堡　環保文竟歪樓變美食文

中國信託13度榮獲「體育推手獎」　持續助攻臺灣躍上世界舞臺

特企／聖誕送禮「最甜」首選！米奇甜點天堂盒公仔繽紛爆棚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選