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僅有 160 部 Abarth F595C 日本限時限量販售

▲僅有 160 部 Abarth F595C 日本限時限量販售
▲僅有 160 部 Abarth F595C 日本限時限量販售

7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下運動化品牌 Abarth 近來雖然專注於品牌首款電動車 Abarth 500e，但官方日前仍宣布原有的 595 車系在日本市場新推 F595C 特別版車型，將僅限量供應 160 輛，只提供日本消費者。

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Abarth 在日本市場推出限量 160 部的 F595C 特別版車型。
Abarth F595C 是基於敞篷車型為基礎打造，最大的特點在於搭載電子伸縮式織布車頂。而車尾則配有 Record Monza垂直堆疊的四出排氣尾管，這也是該車型的招牌特徵。原廠提供 Rosso Passione 和 Grigio Record 兩種車色選擇，據 Abarth 原廠表示這兩種車色在 595 車系當中非常受歡迎。兩款車色均統一搭配黑色多幅式 Montecarlo  17 吋鋁圈，搭配前 305x28後 240x11 通風煞車碟盤以及紅色 Brembo 卡鉗。

車內部分，標準搭載原本在 695 車系上提供的 Beats 高級音響系統，其餘還配有帶菱格紋的皮質包覆座椅、紅色安全帶、麂皮混真皮的碳纖維三輻式多功能方向盤、7 吋圓形數位儀表、Abarth 廠徽金屬踏板、按鍵式換檔介面、USB 充電插座、7 吋 Uconnect™ 智慧多媒體螢幕、獨立渦輪增壓錶等。

動力方面，Abarth 595搭載 1368c.c. T-Jet 直列四缸汽油引擎 (每缸四汽門)，使用 Garrett GT 1446 渦輪增壓器並搭配上 5 速手排變速箱，可產生 162hp 最大馬力，和 210Nm 峰值扭力。

Abarth 將生產 80 輛右駕車型和 80 輛左駕車型，預計採用分批量產，售價方面均為 4,750,000 日圓，限時販售 12 個月。Abarth 並未表示 595 車系即將在日本停產，但猜測 F595C 將會是明年的最終車型。主要原因是原廠在歐洲和澳洲均推表示 2023 年式車型將是最後一款車型，同時原廠亦規劃品牌將在 2024 年轉向純電動車品牌。

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