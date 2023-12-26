▲比國內還要晚 !　泰規 Toyota Prius 將於 2024 年發售

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泰國 Toyota 預告第五代 Prius 車系將在 2024 於泰國上市。第五代 Toyota Prius 於 2022 年 11 月 16 日於日本正式發表，採用第二代 TNGA 平台打造並融入全新家族設計語彙，以及全新世代油電動力系統。外觀上採用全新家族設計語彙，以平整且流線的低重心流線外型創造出更優異的風阻表現，充滿肌肉感的引擎蓋折線向前延伸，C 字型銳利造型頭燈搭配開闊進氣格柵設計，保險桿周圍採用鋁質部件做為裝飾，四處輪拱以黑色烤漆搭配，後門把手被整合在 C 柱上。
內裝承襲 bZ4X 開始採中島式座艙設計概念，帶來開闊的視野感受，同時具質感的環艙氣氛燈，搭配紋理飾板點綴。設有 7 吋全彩數位儀錶板搭配全新的 9 吋 Drive+ Link 智能車載影音主機以及全新造型線傳式電子排檔。配備方面，享有雙前座通風/加熱座椅、三輻式多功能皮質方向盤、智慧型雙區獨立恆溫空調、nanoe X 空氣清淨系統、6 具音響揚聲器、12V 電源及多處 Type-C 充電口。尾廂配置電動尾門，並擁有 264 公升的容積表現。
國內市場方面，和泰汽車於 2023 年 4 月 25 日發表 Toyota Prius PHEV 上市發表會，共分為旗艦版和鉑金版，建議售價分別為新臺幣 129.5 萬元起和 137.5 萬元起，年度販賣目標為 1,000 輛。
Prius 車系最早於 1997 年推出，成為早期商品化生產的油電混合車款的代表產品之一，後續發展出共 4 個世代，國內市場由和泰汽車自第二代開始導入，並且在第三代時少量引進 Prius PHV 插電式版本，第四代 (代號 XW50) 從 2015 年 9 月問世迄今，已在車壇征戰多年。而第五代 Pruis 帶來超吸睛外型以及全新世代的科技，相信在品牌主要經營的泰國市場推出後也會擄獲佳績。