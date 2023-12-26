▲更新頭燈造型、新增發光廠徽　Volkswagen 釋出全新小改款 Golf 預告圖

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首先從預告圖來看，可看出全新小改款 Golf 車系將換上全新頭燈造型，並透過貫穿式導光燈條結合發光廠徽，提升車款科技感與辨識度。
內裝方面具了解，全新小改款 Golf 應維持現行款大致格局，並針對中控螢幕進行升級，換上與全新世代 Tiguan 同款的大尺寸螢幕，中控台依據車型等級不同配備 12.9 吋或 15 吋多媒體 OLED 觸控螢幕，內部整合車輛的功能，下方保留部分實體按鍵。儀錶板採用 10.25 吋液晶螢幕，整體的顯示資訊也更加全面，提供導航、多媒體、限速提醒等功能。
而國內市場方面，台灣福斯汽車於 2023 年 11 月 1 日正式導入 2024 年式 Volkswagen Golf 全車系正式售價與規格配備，車型編成從原來 7 車型縮減為 5 車型， 售價微幅調漲。另外中高階車型則升級原需選配之配備。
2024 年式 Golf 五門掀背版提供五種車型，車型編成及建議售價為 230 eTSI 智能特仕版(新台幣 112.8 萬元起)、 280 eTSI Style (新台幣 128.8 萬元起)、 280 eTSI R-Line(新台幣 139.8 萬元起) 、 GTI (新台幣 175.8 萬元起)和 R(新台幣 213.8 萬元起)，較 2023 年式調漲新台幣 1至 6 萬元。另外新年式也取消 2023 年式 230 eTSI Comfort 及 230 eTSI Life 2 個版本。
至於 Golf Variant 旅行車版則維持既有編成3車型，2024 年式的車型編成及建議售價為 280 eTSI Style (新台幣 135.8 萬元起) 、 280 eTSI R-Line (新台幣 146.8 萬元起)以及 R(新台幣 220.8 萬元起)，依車型不同與 2023 年式相比，漲幅新台幣 4 至 6 萬元。
Volkswagen Golf 車系問世將近半世紀，其經典的C柱造型設計成功受到全球市場青睞，在全世界 155 個市場中，銷量累積達 3,600 萬輛，成為全球車壇頗具代表性的掀背車款。而現行世代 Golf 也即將進行中期改款，相信將會以現行車型基礎結合更先進的配備，即便推出已有 4 年的時間，在同級市場當中仍具一定的競爭力。