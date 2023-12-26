▲為機場旅客提供接送服務　印尼 DFSK 與交通運輸業者合作

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Gelora E 分為 2 人座貨車與 7 人座商旅車兩種選擇，其中 2 人座貨車具備 4.8 立方公尺的載貨容積，貨艙長寬高分別是 2,550x1,480x1,280 (mm)，至於 7 人座商旅車採用 2+2+3 的座椅配置。內裝採用黑色座艙搭配灰色頂蓬，部分區域採用烤漆鈑件直接外露式樣，配備側滑門、旋鈕式排檔 1DIN 音響或觸控螢幕、空調系統及電動窗等。印尼 DFSK 提供 3 年或 12 萬公里原廠保固。
動力配置方面，Gelora E 採用永磁同步電動馬達，最大輸出功率 60kW，峰值扭力 200Nm，搭配 42kWh 容量的鋰電池模組，每公里平均消耗 0.145kWh 電力，支援 AC 與 DC 兩種充電模式，約需 80 分鐘即可自 20% 充電至 80% 電量，最大續航里程約為 300 公里。
臺灣市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。
另外可再享豪禮三重奏，包含豪禮 1：6 大項安心延長保固，最高 4 年或 12 萬公里（依保固內容為主）、豪禮2：購買雙廂大穩發 S2.5t 汰舊換新最低 58.8萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率再加贈價值 20,000 元配件（配件依經銷商配件為主）、豪禮 3：購買單廂金穩發 S2.5t 青年創業安心購車補助現金 3 萬元，汰舊換新最低 41.8 萬元起。