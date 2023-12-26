▲新臺幣 102.9 萬元起　Nissan Juke 車型編成縮減

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外觀方面，車體造型圓潤俐落，前方擁有 V-motion 2.0 立體切線水箱護罩搭配全新式樣廠徽，LED Y字型魅力頭燈結合鋒刃日行燈展現異於常車的個性，側面可看到懸浮式車頂搭配大型擾流尾翼及鯊魚鰭天線，下方則為代表性的隱藏式後門把手設計，駕趣享樂版配置 19 吋雙色切削式輪圈，更加強化了整體肌理線條，車尾則擁有 LED 潮流分離式尾燈，銳利的風格與圓潤的車體形成強烈對比。車身尺碼為 4,210mm、1,800mm、1,593mm，軸距為 2,636mm。
內裝方面，標配 7 吋全彩多功能數位儀錶板結合 8 吋智慧多媒體影音系統 (附 Apple CarPlay / Android Auto 智慧手機連結)，中央採用跑格三環出風口並導入重機造型排檔座與環形氣氛光源，配置 D-Shape 多功能運動化方向盤以及全皮質 Monoform 一體式跑格化座椅，同時更享有 10 支 Bose® Personal® Plus 環繞音響系統。
動力方面，第二代 Nissan Juke 採用 HRA0DDT 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，具備 GT-R 鏡面缸孔熔射技術、T-ECW 電動廢氣渦輪增壓器及渦輪增壓水冷式冷卻系統，於 5,250rpm 時可輸出 116.9PS 最大馬力，於 1,750~3,750rpm 間可輸出 20.4kg-m 峰值扭力 (超增壓模式)，搭配 7 速濕式 DCT 雙離合器自手排變速箱，平均油耗成績為 17.6km/L，能源效率為 3 級。底盤方面，前懸吊為獨立式麥花臣，後懸吊為非獨立式拖曳臂設計，並採用彈簧桶身分離式設計與四輪碟煞。
Nissan Juke 以圓潤一體的概念突破世人對於日系車的刻板印象，以小巧尺碼結合跨界休旅車日常實用性，自 2009 年日內瓦車展上展出後就造成車壇轟動，較為可惜生不逢時，特立獨行的設計在當時被大眾市場所排擠，然而在現在這個 SUV 當道的環境之下，Juke 在此時卻成為車主們彰顯個人品味的不二選擇，其英國血統也使得它在 Toyota C-HR 及 Honda HR-V 面前行路更有風。