▲Nissan Kicks 榮獲五星評等、Toyota Yaris 獲得三星評等　TNCAP 第四批二車型評等結果出爐

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(左至右) 財團法人中華民國文教基金會副董事長 徐則鈺、交通部公共運輸及監理司司長 林福山、財團法人車輛安全審驗中心執行長 周維果、財團法人車輛研究測試中心董事長 王正健。Nissan Kicks 評等車輛為卓越版車型 (套用於全車系)，於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 81%、兒童保護 84%、行人保護 81%、安全輔助 59%，整體星級評等為 5 顆星滿分評等。
Toyota Yaris 評等車輛為經典款 (套用於全車系)，於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 76%、兒童保護 31%、行人保護 59%、安全輔助 25%，整體星級評等為 3 顆星評等。
據交通部表示，受評車輛皆以「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」等共 17 項試驗，由執行機構所購四輛車依序完成，試驗車輛先執行非破壞性試驗 (如安全輔助、靜態量測等)，最後再執行破壞性試驗 (如實車碰撞)。各項試驗前皆需依規定程序處理繁瑣的車輛及試驗場地整備工作，包括人偶架設、感測器安裝、攝影機及資料擷取系統設定等作業，試驗後隨即進行拍攝、紀錄車體變形、下載資料等工作，最後將所有試驗數據進行後處理及報告製作，再以密件方式交由執行機構辦理各項試驗計分及星級評等工作，且完成星級評等結果將召開評等專家會議確認再報交通部核定後公開，並不會事先提供車廠評等結果資訊，各階段均有縝密的作業流程以確保 TNCAP 制度之公正性及穩定有效運作。
TNCAP 的測試項目，以 Euro NCAP 2017 年版本為參考基礎，劃分為成人保護、兒童保護、行人保護及安全輔助四大項，在撞擊測試類別涵蓋了前方全寬、前方偏置、側方及側方立柱共 4 種。每種項目再依據重要性給予配分，再計算出個別項目的得分率後，給予相對應的星等，總星等以最低的星等為依據來公布。
TNCAP 持續秉持著公平、公正與客觀的立場辦理各項作業，明年 (2024) 3 月底也將會公佈 Lexus NX 和 Honda Fit 評等結果，第二季為 Nissan X-Trail 輕油電，第三季為 Toyota Sienta，第四季則可能為 Tesla Model 3 或 Mazda CX-5 (視情況)。不僅帶給消費者購車時的參考，也可望激勵車商持續進步，進而提昇國內道路交通安全。