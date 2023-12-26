▲同級難以企及的駕馭樂趣　BMW G60 520i M Sport 試駕

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本次試駕車款為 BMW G60 520i M Sport，建議售價為新臺幣 296 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●BMW 5-Series 擁有達到 5 米旗艦級距的 5,060mm 車長，車寬與車高則分別增加至 1,900mm與1,515mm，相較舊款 G30 世代分別增加了 97mm、32mm、36mm，軸距則增加 20mm 達到 2,995mm 的表現。
●車頭引擎蓋採用全新垂直式 Air Curtain 氣簾設計。
●BMW 520i M Sport 外觀細節與純電版 i5 僅有些微的細節差異，其中 520i M Sport 的鍍鉻水箱罩造型與 i5 eDrive 40 M Sport 造型相當接近，車頭部分則採用大面積黑色高光澤前進氣壩搭配 LED 頭燈組。
●車側部分採用平整式車門把手設計，搭配上 C 柱 Hofmeister Kink 窗框折角專屬「5」字樣與黑色高光澤側裙。
●車尾部分採用全新 3D 立體 LED 尾燈組，搭配黑色高光澤 M 後下擾流設計。
內裝配備：
●BMW 5-Series 內裝大幅減少實體按鍵，並採用 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕構成懸浮式曲面螢幕，結合水晶中控套件以及隱藏式冷氣出風口構築出全新車艙設計。
●全新 BMW Operating System 8.5 以 Zero-layer 概念導入全新 QuickSelect 快捷選單，讓駕駛以更直覺的圖像式邏輯進行操作。此外，更標配 AR 擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器、手勢控制功能，以及最高 15W 充電功率的手機無線充電裝置與 BMW 手機數位鑰匙 2.0，將全新科技融合於座艙之中。
●BMW 520i M Sport 車型標配 M Nappa 真皮平底方向盤、Veganza 皮質跑車座椅、頂級水晶中控套件、Fine-Wood 梣木紋飾板(搭配霧面銀色飾條)、豪華型雙區恆溫空調。
●音響方面，BMW 520i 標配 12 具揚聲器 harman / kardon 高傳真音響系統。
安全科技：
●BMW 520i 車型搭載新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、Active Protection 主動安全防護系統、360 度環景輔助攝影與自動停車輔助系統。
●BMW 520i 車型具備全新升級的自動倒車輔助系統與變換車道輔助，自動倒車輔助系統能自動記憶駕駛行駛過的路徑，能協助駕駛於狹窄巷弄倒車；變換車道輔助則是透過輕壓方向燈撥桿便能為駕駛主動變換車道。
動力操控：
●BMW 520i 採用新世代 BMW TwinPower Turbo 渦輪增壓引擎可 於4,400rpm 時創造出 190 匹最大馬力，310 牛頓米的最大扭力更於 1,500rpm 時即可湧現，並搭載 48V 輕油電系統與 Steptronic 八速手自排變速箱。
●0-100km/h 加速僅需 8.1 秒即可完成。
外觀方面，全新 BMW 520i M Sport 車頭導入全新家族式設計風格，整體車頭輪廓更為扁平化，LED 大燈相當銳利，內部加入直立式的 LED 日行燈。全新造型雙腎型水箱護罩比例放大，周圍更有發光模組點綴，整體造型更加協調，下方整合大面積黑色高光澤前進氣壩。車側部分，車身尺碼以來到 5 米，並採用與車身齊平的平整式車門把手設計，車頂天線也採用扁平化設計，C 柱 Hofmeister Kink 窗框折角印有專屬「5」字樣，亦可見黑色高光澤側裙。車尾換上線條相當俐落的橫幅式 3D 立體 LED 尾燈，視覺效果更加精緻，並且燈殼也更加貼合車身表面。
車頭導入全新家族式設計風格，整體車頭輪廓更為扁平化。
全新造型雙腎型水箱護罩周圍有發光模組點綴，未追隨7系列的巨型水箱罩的設計，整體造型更加協調。
擁有藍色點綴且極具科技氣息的全新光型變化智慧 LED 頭燈。
車頭大面積黑色高光澤前進氣壩、垂直式 Air Curtain 氣簾設計。
擁有達到 5 米的車長，實際尺碼為 5,060x1,900x1,515mm，軸距為 2,995mm。
全車搭載 M Sport 套件，凸顯出其動感的天性。
延伸至車側的平整式車門把手設計。
C 柱 Hofmeister Kink 窗框折角專屬「5」字樣。
足踏 19 吋 M 雙輻式 935M 輪圈，輪胎尺寸為 245/45R19。
尾部可見黑色高光澤 M 後下擾流設計。
車尾的變化最為明顯，換上線條相當俐落的 LED 燈組，視覺效果更加精緻，並且燈殼也更加貼合車身表面。進到車內，將品牌 7-Series 旗艦級座艙思維重新解構，透過由 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕所構成的全新懸浮式曲面螢幕，搭配上 BMW 座艙環繞光幕，並配備 BMW Operating System 8.5、AR 擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器以及支援 iPhone、Android 系統智慧型手機的 BMW 手機數位鑰匙2.0 等；另享有頂級水晶中控套件、M Nappa 真皮平底方向盤、Veganza 皮質跑車座椅、Fine-Wood 梣木紋飾板、豪華型雙區恆溫空調與 harman / Kardon 高傳真音響系統等。
全新世代 BMW 5-Series 以旗艦級的座艙設計思維，環抱車室的 BMW 座艙環繞光幕，以高度的數位化思維加入頂級水晶中控套件、隱藏式冷氣出風口設計與大幅減少的實體按鍵，構築出了 BMW 駕駛者導向車艙設計。
M Nappa 真皮平底方向盤，提供優秀的手感，飽滿的粗度有助於操駕時的掌握。
降檔撥片上依然貼有 Boost 的圖樣。
HUD 車況抬頭顯示器畫質清晰，同時可降低駕駛分神的機率。
12.3 吋虛擬數位儀錶標準配備 AR 擴增實境導航功能。
標配有金屬腳踏板，運動氛圍提升許多。
14.9 吋中控觸控螢幕搭載全新 BMW Operating System 8.5，並支援 Apple CarPlay 及 Android Auto。
標準配備的 17 具揚聲器且最高功率可達 655W 的 Bowers & Wilkins 頂級音響系統。
切換不同駕駛模式時，氣氛燈色彩也將隨之變更。
隱藏式冷氣出風口設計與大幅減少的實體按鍵。
杯架前方設置最高 15W 充電功率的手機無線充電裝置。
電子排檔桿採用最新世代設計，且同樣融入水晶切削元素。
中央扶手掀開後可見到 12V 插座。
從進入車室便能觸及 Veganza 透氣皮質包覆的雙前座跑車座椅 (含電動腰靠) 。
以黑車頂篷作為搭配。
放大至 2,995m 的軸距為座艙帶來開闊舒適的乘坐空間，對於普通成人來說，無論是頭部還是膝部空間都十分足夠。
標配後座冷氣出風口，並提供兩個 Type-C 充電口。
行李廂開口頗大，方便擺放大型物品，內部兩側各有凹槽設計可放置小型物品。此外，後座亦可進行傾倒，以便多元使用。
標配有電動後尾門。安全科技方面，BMW 520i M Sport全面搭載最高規格的新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，除了深受消費者讚賞的主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、Active Protection 主動安全防護系統、360 度環景輔助攝影與自動停車輔助系統，全面升級的自動倒車輔助系統與變換車道輔助，自動倒車輔助系統能自動記憶駕駛行駛過的路徑，協助駕駛輕鬆於狹窄巷弄倒車；變換車道輔助則是透過輕壓方向燈撥桿便能和緩俐落地為駕駛主動變換車道。另外，亦獲得了 2023 Euro NCAP 最高五星評價。
全面搭載最高規格的新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技。
全面升級的自動倒車輔助系統，能自動記憶駕駛行駛過的路徑，協助駕駛輕鬆於狹窄巷弄倒車。動力方面，BMW 520i M Sport 搭載新世代 2.0L BMW TwinPower Turbo 直列四缸渦輪增壓引擎，搭配 48V 高效複合動力科技與 Steptronic 八速手自排變速箱，可於 4,400rpm 時創造出 190 (+11) 匹最大馬力，310Nm 最大扭力可於 1,500rpm 時即可湧現，0-100km/h 加速可在 8.1 秒達成，懸吊採用前鋁合金雙 A 臂、後鋁合金多連桿的配置。
新世代 BMW TwinPower Turbo 渦輪增壓引擎可於 4,400rpm 時創造出 190 匹最大馬力，310 牛頓米的最大扭力更於 1,500rpm 時即可湧現。
撥動中央線傳換檔，即可進入 Sport 運動模式，提供更加熱血的操駕體驗。駕駛 G60 世代 BMW 520i M Sport上路，在靜止起步之時即可感受 48V 高效複合動力科技帶來的平順引擎啟關過程，且運轉時的噪音也隨之降低，輔以原先已屬上乘的 NVH 工程表現，市區與高速路段均可感受其良好的行路質感。加速感受部分，在 Steptronic 運動化八速手自排變速箱綿密的傳遞之下已十分輕快帶勁，48V 輕油電系統在 kick down 之時又能提供更豐沛的推進力道，在 Sport/Comfort/Eco Pro 等駕駛模式切換之下，呈現不盡相同的油門回饋與變速箱跳檔反應，應付日常代步綽綽有餘，如需超車或熱血也相當夠用。操駕表現方面，BMW 精良的底盤調校功夫在 5-Series 這樣一輛逼近 5 米車長的作品中也悉數呈現，不僅前後配重維持良好水準，方向盤指向性也十分精準，避震系統對於坑洞與碎震的抑制恰到好處，駕駛可感知路面資訊，乘客又不會覺得不適，合乎此類中大型豪華房車應有的期待。
5-Series 不僅是 BMW 在全球市場重要的銷售主力，在 SUV 車款大行其道的今日，BMW 雖有推出 X 系列多款車型分別對應消費者不同需求，但在最根基的豪華中大型房車領域仍持續精進；BMW G60 5-Series 歷經七個世代的淬鍊，融合經典與當代的設計，加諸同級對手難以企及的駕馭樂趣，成為市場上中大型豪華房車級距的最佳典範之一，續寫車系成功地位。