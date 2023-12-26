▲搭載越野套件全新小型休旅 WR-V 與專屬運動套件 Accord e:HEV 登場　Honda公布2024東京改裝車展

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本次 2024 東京改裝車展 Honda 將以「Honda DNA」為主題，強調透過賽車經驗培養和熱情並持續產出令人振奮的產品陣容，因而將展出多款賽道競技車款，包括 F1 賽車 Red Bull RB19 與 Red Bull Motul Mugen SF23、Civic Type R-GT Concept、耐久賽事的 Civic Type R CNF-R 與 Civic e:HEV、經典可愛的 S800 與 HCM Super N-One 等諸多車款。此外，Honda 還將展出搭載越野套件的全新小型休旅 WR-V Field Explorer 概念車以及搭載 Honda Sports Line 套件的全新第 11 代 Accord e:HEV，可說相當豐富。
而本次車展展出之 WR-V Field Explorer 概念車是採用 Honda 原廠配置的“Tough Style”套件在外觀基礎上進行改裝，進一步強調了 SUV 特有的堅韌。日規 Honda WR-V 是一款中小型 SUV，車長為 4,312mm、寬 1,790mm、高 1,650mm，軸距達 2,650mm，定位介於印尼規格的 WR-V 和歐規 HR-V之間。外型上採用大膽而陽剛的設計，醒目的車頭造型、鮮明化的車身線條和獨特的尾部設計打造出一款具有強大存在感的 SUV。動力方面，日規 WR-V / Elevate 搭載 1.5 升 i-VTEC 雙頂置凸輪汽油引擎，搭配 6 速手排變速器或可模擬 7 速 CVT 無段變速系統可發揮 121ps / 4,300~6,600rpm 最大馬力及 145Nm 最大扭力。
再來看到搭載 Honda Sports Line 套件的 Accord e:HEV，此配件其也是 Accord 原廠選配項目，車身採用流線造型並搭配黑化空氣動力套件點綴，輪圈則升級為 19 吋，進一步增強了ACCORD的運動氣息。
東京改裝車展 (Tokyo Auto Salon) 自 1983 年開始舉辦，其實在最初原始名稱為 Exiting Car Show (エキサイティングカーショー)，1987 年開幕時改名為現在的名字，除了提供觀眾視覺或是聽覺上的震撼，也能從參展車輛中嗅出當前日本改裝車界的趨勢以及潮流指標，對於牽動著泛東亞市場汽車零配件的日本車界來說是一場極具指標性意義的車展。2024 東京改裝車展「Tokyo Auto Salon 2024」預計將於 1 月 12 日至 14 日在日本千葉縣幕張展覽館舉行，而 Honda 也在日本官方網站上釋出專屬網站，進一步透露品牌的參展訊息，有興趣之讀者不妨可至官網參考相關展覽資訊。