特企／營養品新選擇！雙效蛋白配方讓營養補充更容易

營養品新選擇！燕麥風味，清甜不膩、好喝順口，這款營養品結合了25%優質蛋白與GABA好眠因子，不論在白天或晚上都擁有優質的體力和良好的睡眠。由力增飲研發製造的雙效蛋白配方，為全體民眾帶來更方便的健康飲，小罐包裝只有185毫升，攜帶外出方便，一次喝完就能補充將近2份蛋白質（接近2顆雞蛋），有專業營養師代言和身體力壯的彭小刀加持下，讓人喝了更安心！
好體力就靠優質蛋白+GABA好眠因子來打底
配方選用25%優質蛋白，像是：牛奶蛋白、品質優質的乳清蛋白，不只可以幫助肌肉生長，擁有充足的肌肉量，是為體力打底的必備條件！另一個擁有好體力的關鍵不外乎就是睡眠，使用日本專利GABA，獨家發酵技術，榮獲多項專利，將好眠因子放在配方中，幫助入睡效果更加分。充足的睡眠，讓一整天變得更有活力！
力增飲的用心和體貼 與全民共享
即日起，於丁丁、佑全、維康藥局，指定藥局的門市，憑任一品牌的營養品發票，可免費兌換力增飲雙效蛋白。力增飲的總經理表示，「我們致力於守護臺灣人的健康，調製出適合國人口感的營養品，讓營養補充成為更容易、更開心的事。」各大藥局成箱販售中，期間限定官網4入體驗組，$189輕鬆入手！
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