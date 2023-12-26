▲BMW i7 eDrive50 Excellence 將於台北車展正式亮相

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外觀方面，第 7 代 7 系列採用了與小改款 X7 相同的全新家族化設計語言，巨大的腎形水箱罩幾乎成為車頭的主體，並保留立體的格柵設計，外框更透過 LED 光源來增強輪廓的辨識度。頭燈為分離式設計，上半部採用水晶切割概念的 LED 日行燈，遠近光燈則集中於下半部。而 i7 各處細節更透過藍色的飾條來訴說純電的身分。車側採用電動開啟隱藏式門把手，C 柱靠近後窗的 Hofmeister Kink 設計依舊保留下來，足踏 21 吋 BMW Individual 空氣力學輪圈。車身尺寸方面，長寬高分別是 5,391mm x 1,950mm x 1,544mm，軸距為 3,215mm，僅有單一長軸規格。車尾將牌照位置下移至後保險桿中央，並可看到 i7 藍白飾條的造型。
進入到車內，全新 i7 換裝全新家族式設計風格，搭載全新造型的雙幅式方向盤 (M 款為三幅)，以及 12.3 吋與 14.9 吋組成的雙曲面螢幕 iDrive 8 操作系統，無論是顯示效果、操作的便利性以及功能性都更上一層樓。在豪華感的營造上，再次將水晶切割的概念發揮極致，包含中央鞍座、中控台電容觸控按鍵與電動座椅調節功能按鍵都可以看到，同時車內無論是採用木紋或者碳纖維飾板都加入被稱為 Interaction Bar 互動式氣氛功能，可根據駕駛模式或場景發出柔和的動態光效。來到後座，原廠提供一具 31.3 吋 8K 解析度的劇院螢幕選配，乘客均可以透過門板兩側的 5.5 吋觸控螢幕調整座椅機能。
動力方面，全新 BMW i7 eDrive50 Excellence 採用第五代 eDrive 動力科技，搭載後軸同步式電動馬達與總容量達 105.7kWh 的鋰電池組，擁有 455 匹最大馬力與 650 牛頓米的峰值扭力輸出，0-100km/h 加速僅需 5.5 秒即可完成。此外，最高續航里程更可達到 611km，透過最高功率可達 195kW 的直流充電座，僅需 6 分鐘就能補充行駛 100km 距離所需電量。
第七代 7-Series (G70) 於 2022 年 4 月正式亮相，並一口氣提供燃油、插電式混合油電動力與純電車型，而臺灣總代理汎德則於同年 12 月正式發表上市，編成方面包含 735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence、i7 xDrive60 Luxury 及 i7 xDrive60 Excellence 五種設定，報價分別為新臺幣 488、595、638、655 及 698 萬元起。本站先前已針對純電動力的 i7 xDrive60 Excellence 進行試駕體驗 [詳細報導請點此查閱]。