▲新一代 Mercedes-AMG GLC 63 S 英國上市

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全新一代 Mercedes-AMG GLC 63 S 於英國上市。動力配置方面，GLC 63 S E Performance 同 C 63 採用 "One Man, One Engine" 方式組裝的代號 M139l 縱置式 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配後軸上的 Electric Drive Unit (EDU) 電動馬達來構成插電式混合驅動系統，可輸出 476hp 最大馬力及 545Nm 峰值扭力，其中馬達可有 10 秒長的時間發揮 204hp 馬力來創造 680hp 的綜效最大輸出，而扭力更來到 1,020Nm 之譜。
電能架構上，GLC 63 S E Performance 導入源於 F1 賽車的 400V 高電壓技術，配上 6.1kWh 容量的液冷式鋰電池模組，不僅增進散熱表現以維持更穩定的性能輸出，也提供純電駕駛模式而帶來最高 12 公里的零排放移動。
底盤方面，GLC 63 S E Performance 擁有可即時自動調節阻尼的 AMG RIDE CONTROL 懸吊系統，後軸標準配備主動轉向功能，另外也將 主動側傾穩定系統列為標準配備，足踏 21 吋鋁合金輪圈，煞車採用前六活塞卡鉗搭配 391mm 直徑的碟盤。
外觀部分 GLC 63 S E Performance 標準配備 AMG 空力套件，車頭擁有 AMG 專屬的直瀑式水箱護罩，此外還可加價選配 AMG 夜色套件，使進氣孔、車外後視鏡蓋及窗框均施以黑化處理，此外還提供 AMG 碳纖維套件選配，則可擁有大量碳纖維材質點綴。
內裝佈局上自然擁有 12.3 吋數位儀表板搭配 11.9 吋 MBUX 直立式觸控螢幕，配備 AMG 專屬 Nappa 真皮包覆平底式方向盤及碳纖維座艙飾板，消費者可加價選配 AMG 高階座椅來享有更戰鬥化的駕乘體驗。