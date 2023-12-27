▲夢想終於成真 小米 SU7 將於 12/28 首度公開 !

我是廣告 請繼續往下閱讀
小米汽車預告 12/28 將舉辦小米 SU7 技術發表會。小米SU7 官方認定為四門中大型房車，全車外觀設計由 BMW iX 設計師李田原所操刀，在設計方面選用時下流行的元素，整體線條相當簡潔並富有運動感。其車頭採用水滴造型多邊形頭燈組，內部有類似米字型元素燈組結構，保桿中央則加入一組大尺寸梯形進氣口來提升運動氣息。
車側面部分，SU7 採用隱藏式把手設計，足踏五幅式輪圈造型，車身腰線同樣相當圓滑，有助於提升空氣力學。車尾採用貫穿式 LED 尾燈組，下方亦有空氣分流器的造型點綴。車身尺碼方面，其長寬高分別為 4,997mm x 1,963mm x 1,440mm，軸距 3,000mm。
動力方面，小米 SU7 將提供前後雙馬達和單馬達車型，前者的前後馬達功率分別為 220kW/275kW；後者馬達功率為 220kW。電池部分，小米SU7 將配備 73.6kWh 以及 101kWh 兩種選擇，其中 73.6kWh磷酸鐵鋰電池採用 400V 電壓架構，續航里程可提供 628km 和 668km 兩種表現，其電池組總重量約為 579kg；而 101kWh 是寧德時代提供的三元鋰電池，採用 800V 電壓架構，續航里程提供 800km 和 750km，電池組總重量約為 645.8kg。