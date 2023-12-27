▲新臺幣 888 萬元起　BMW i7 M70 xDrive 在臺上市

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外觀方面，i7 M70 xDrive 搭載專屬 Sky Lounge 全景式玻璃車頂、黑色高光澤窗框、M Sport 進階套件、M 擾流尾翼、M 雙肋型後視鏡以及 BMW Individual 特殊車漆，足踏 21 吋 M 空氣力學 909 M 輪圈 (前255/40R21、後285/35R21)。車身尺碼為 5,391x1,950x1,544mm，軸距為 3,215mm，車重提升至 2,695kg。
BMW i7 M70 xDrive 內裝享有 M Nappa 真皮多功能方向盤、M 駕駛踏板組、M 字樣車門門檻、 M 碳纖維飾板、雙前座按摩座椅、前後座加熱套件 (含方向盤、車門扶手及中央扶手)、BMW Individual 麂皮黑色車內頂篷、旅行便利套件、Bowers & Wilikins 沉浸式 4D 頂級音響系統 (35 支揚聲器，最大總輸出 1,965W) 等。
動力配置上，i7 M70 xDrive 前後軸搭載同步式電動馬達，搭配 105.7kWh 鋰離子電池，馬達輸出可達 659hp 最大馬力以及 1,015 峰值扭力，從靜止加速至 100km/h 可在 3.7 秒達成，續航里程為 559 公里。底盤方面，除了同樣標準搭載電子懸吊系統、前後軸自動水平氣壓式懸吊系統、整合式後輪轉向系統外，另專屬享有 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統、Executive Pro 主動調節懸吊系統、M 煞車套件 (黑色)。
BMW 7-Series 作為品牌旗艦車款，一直以來都將最先進的科技以及最強勁的動力系統結集於一體，身受全球成功人士的喜愛。而第七代 G70 更在汽車電動轉型化的時刻推出 i7 車型，繼續在豪華旗艦轎車市場中展露頭角。