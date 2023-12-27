▲看好北非收入成長以及低廉生產成本　DFSK 正式進駐阿爾及利亞

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DFSK 汽車導入 K01S、K02S、K05S、K07S、Glory 500、Glory 560、Glory 580、IX5、Glory 600、P025 等多項車型，為阿爾及利亞汽車市場帶來了新的競爭力。其多元化的產品線、高品質的產品和優惠的價格政策無疑將為當地消費者帶來更多的選擇。隨著時間的推移，未來在市場的發展前景令人期待。
臺灣市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。
另外可再享豪禮三重奏，包含豪禮 1：6 大項安心延長保固，最高 4 年或 12 萬公里（依保固內容為主）、豪禮2：購買雙廂大穩發 S2.5t 汰舊換新最低 58.8萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率再加贈價值 20,000 元配件（配件依經銷商配件為主）、豪禮 3：購買單廂金穩發 S2.5t 青年創業安心購車補助現金 3 萬元，汰舊換新最低 41.8 萬元起。