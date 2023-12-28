▲ 東京改裝車展陣容公佈 Honda推出冒險版WR-V以及運動版Accord

我是廣告 請繼續往下閱讀
東京改裝車展看起來比起今年的台北車展還要好看，而在Honda展區預計會有許多訂製車款以及賽車，不過一般消費者應該最感興趣的會是WR-V Field Explorer Concept以及Accord e:HEV Sports Line，雖然WR-V這輛車不會導入台灣，但是這款經濟實惠的小型跨界休旅將會是市場的寵兒，這輛車從今年三月開始從印度導入日本，現在原廠希望透過Field Explorer的概念來展現車輛擁有冒險的一面，全新帶有「HONDA」字樣的水箱護罩加上三顆黃色的LED燈與霧燈相呼應，車身周圍有著黑色的防刮材質，加上越野化的胎圈以及車頂行李架，看起來頗有這麼一回事，但其實他一樣還是只有119匹的1.5升引擎，而且雖然有著220mm的離地高，可是只有前驅配置而已。
另外一輛車則是Accord e:HEV Sports Line，從名稱應該就可以猜到原廠想要賦予這輛車更多的運動意義，他們將車輛換上了一組低調的黑色空力套件，加上更有跑格的輪圈組，預計車尾應該也會在小鴨尾上有所更動，但大概也就是這樣，在動力上並沒有不同，於日本市場當中只有油電動力配置，而其他的參展車輛還包含改裝過後的Civic Type R Mugen Gr.A以及Gr.B版本，另外還有8款賽車車型，包括Super GT系列中的極限Type R-GT，以及使用碳中和燃料參加耐久賽的Type R CNF-R，關於車輛更詳細的細節將會在正式開展的時候公布。