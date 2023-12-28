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東京改裝車展陣容公佈 Honda推出冒險版WR-V以及運動版Accord

▲ 東京改裝車展陣容公佈 Honda推出冒險版WR-V以及運動版Accord
▲ 東京改裝車展陣容公佈 Honda推出冒險版WR-V以及運動版Accord

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一年一度的東京改裝車展即將來臨，而身為在地品牌的Honda自然不會錯過這次的展覽，目前官方預告在車展上的重點將會是特別訂製的特殊車輛以及賽車，另外最有趣的展覽車輛應該會是WR-V Field Explorer Concept以及Accord e:HEV Sports Line，前者是帶有冒險風格的特色，後者則是呈現出運動感受，展現了未來車主可以透過什麼樣的原廠配件來打造自己的愛車。

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WR-V Field Explorer Concept以及Accord e:HEV Sports Line將會是這次東京改裝車展當中，Honda展區的討論焦點。
WR-V Field Explorer Concept以及Accord e:HEV Sports Line將會是這次東京改裝車展當中，Honda展區的討論焦點。
東京改裝車展看起來比起今年的台北車展還要好看，而在Honda展區預計會有許多訂製車款以及賽車，不過一般消費者應該最感興趣的會是WR-V Field Explorer Concept以及Accord e:HEV Sports Line，雖然WR-V這輛車不會導入台灣，但是這款經濟實惠的小型跨界休旅將會是市場的寵兒，這輛車從今年三月開始從印度導入日本，現在原廠希望透過Field Explorer的概念來展現車輛擁有冒險的一面，全新帶有「HONDA」字樣的水箱護罩加上三顆黃色的LED燈與霧燈相呼應，車身周圍有著黑色的防刮材質，加上越野化的胎圈以及車頂行李架，看起來頗有這麼一回事，但其實他一樣還是只有119匹的1.5升引擎，而且雖然有著220mm的離地高，可是只有前驅配置而已。

另外一輛車則是Accord e:HEV Sports Line，從名稱應該就可以猜到原廠想要賦予這輛車更多的運動意義，他們將車輛換上了一組低調的黑色空力套件，加上更有跑格的輪圈組，預計車尾應該也會在小鴨尾上有所更動，但大概也就是這樣，在動力上並沒有不同，於日本市場當中只有油電動力配置，而其他的參展車輛還包含改裝過後的Civic Type R Mugen Gr.A以及Gr.B版本，另外還有8款賽車車型，包括Super GT系列中的極限Type R-GT，以及使用碳中和燃料參加耐久賽的Type R CNF-R，關於車輛更詳細的細節將會在正式開展的時候公布。

帶有冒險風格的WR-V擁有近年來相當受歡迎的粗獷特色，相信會是這次的焦點。
帶有冒險風格的WR-V擁有近年來相當受歡迎的粗獷特色，相信會是這次的焦點。
Accord換上了更為運動化的空力套件，可惜的是動力並不會有所改變。
Accord換上了更為運動化的空力套件，可惜的是動力並不會有所改變。
Civic Type R Mugen Gr.A。
Civic Type R Mugen Gr.A。
Civic Type R Mugen Gr.B。
Civic Type R Mugen Gr.B。
Type R CNF-R。
Type R CNF-R。
Super GT系列中的極限Type R-GT。
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Honda RD Challenge FL5。
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