▲限量 11 部僅供應日本市場 Aston Martin DBX 707 特別版車型亮相

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Aston Martin 於日本市場推出 DBX 707 Japan Midnight Podium Edition 限量車型。此款特殊車型悉數統一採用相同的外觀塗裝，車體主要由 Oberon 黑色塗裝，並搭配 Aston Martin 2023 一級方程式賽車上使用的石灰綠色元素形成強烈的對比。同時還為其換上一組尺寸達到 23 吋的輪圈，而內部的卡鉗也以石灰綠來鋪陳。
車內方面也同步進行修飾，包含儀表板、中控台、中央鞍座、門板和方向盤等處均採用黑色毛絨皮革，而座椅則採用黑色和深綠色皮革組合。整個座艙內均大量選用石灰綠色的車縫線，而徽章也縫在前後頭枕上。另外車內也有客製化的碳纖維銘牌，上面也刻上著 Japan Midnight Podium Edition 驗證其限量身分。
動力配置方面，DBX707 採用源自於 Mercedes-AMG 的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，搭配濕式多片離合器 9 速手自排變速箱，可輸出較標準版 DBS V8 高出 157ps 的 707ps 最大馬力，峰值扭力也較標準版 DBX V8 高出 200Nm 的 900Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.3 秒完成。底盤部分採用三艙式氣壓懸吊，標準配備碳纖維陶瓷煞車碟盤 (前直徑 420mm 後直徑 390mm) 搭配 Racing Green 塗裝的 6 活塞單體卡鉗，另外還配備全新電子限滑差速器 (e-diff)、電子主動式防傾系統 (eARC) 及全自動前後扭力分配系統。
DBX 作為 Aston Martin 面對 SUV 風潮所做出的回應，雖然缺少了以往雙門 GT 的優雅，但卻能提供更加方便的空間機能性，而性能更加強勁的 DBX707 也回應了對於追求速度的買家。國內總代理永三汽車於去年7 月宣布引進，報價為新臺幣 1,438 萬元起。