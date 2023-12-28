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Toyota 將於東京改裝車展推出特別版 Land Cruiser 70

▲Toyota 將於東京改裝車展推出特別版 Land Cruiser 70
▲Toyota 將於東京改裝車展推出特別版 Land Cruiser 70

7Car 小七車觀點

Toyota 宣布甫於日本市場上市的新款 Land Cruiser 70 將在 2024 東京改裝車展上展出一款特仕車型。這輛特別打造的 Land Cruiser 70 是由 Toyota 子公司 Toyota Auto Body 所負責操刀設計，外型消光黑色烤漆，並配有一系列專屬越野套件。

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Toyota 將在 2024 東京改裝車展上展出一款 Land Cruiser 70 特仕車型。
外觀上最明顯的變化便是安裝了呼吸管，可強化車輛進行越野涉水的深度，讓駕駛人降低引擎被水淹沒的窘境。同時車頭還換上經過修改的前保險桿，上方還配有絞盤。另外車頂還加入大型車頂行李架，並在前方向燈上安裝透明燈殼，取消原廠是出廠時橘色燈殼。輪圈方面則改採友鍍鉻材質的黑色輪圈以及越野輪胎。而原廠也將在展場上展示一輛原廠設定的 Land Cruiser J40。

代號 J70 的 Land Cruiser 70 車系最早於 1984 年推出，並在 2004 年於日本市場停產，不過 10 年後又回歸，但只銷售一年便再次停止販售，如今 2024 年又將再次回歸日本市場。

新款的 Land Cruiser 70 雖然與 40 年前推出的初代車型採用相同的基礎架構，但整體配備已經有顯著的成長。配有斜坡起步輔助控制和下坡輔助控制等現代科技配備。同時還導入 6 速自排變速箱以及車身動態穩定控制和循跡防滑系統，後軸亦有電子差速鎖設定。動力上搭載 2.8 升渦輪柴油引擎，具備 204 匹最大馬力和 51 公斤米的扭力。新款日規 Land Cruiser 70 在日本市場報價 4,800,000 日元起，折合新台幣約 101.6 萬元。而這次將在東京改裝車展展出的 Land Cruiser 70 其搭載的配件或者風格，都有望成為車主未來替愛車改裝的範本。

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