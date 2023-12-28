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向 80 年代鋼砲致敬 Suzuki Jimny 化身為復古掀背車造型

▲向 80 年代鋼砲致敬 Suzuki Jimny 化身為復古掀背車造型
▲向 80 年代鋼砲致敬 Suzuki Jimny 化身為復古掀背車造型

7Car 小七車觀點

日本改裝廠 Damd 以改裝 Suzuki Jimny 而聞名，最廣為人知的便是以 Land Rover Defender 和 Mercedes G-Class 為靈感開發的空力套件。然而在接下來將舉辦的 2024 年東京改裝車展上，Damd 還將為這款風靡全球的小型越野車提供另一種復古的外觀套件，分別以 80 年代鋼砲 Lancia Delta Integrale 和 Renault 5 Turbo 為主題的車身套件，讓 Jimny  化身為復古越野鋼砲的風格。

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日本改裝廠 Damd 將於 2024 年東京改裝車展帶來兩款復古鋼砲風格的 Jimny。
Damd 這次為 Jimny 改裝的主題是 European Masterpiece ，向 80 年代招牌的掀背車致敬。雖然身形比例不同，不過像是在 Lancia Delta 致敬的 Little Δ. 套件當中，Damd 仍完整將 Delta 融入在 Jimny 當中。其車頭造型經過重新設計，換上四個圓形頭燈，以及鍍鉻水箱罩和專屬保險桿。除了車頭的變化之外，其車側也換上寬體套件，以仿效 Delta 經典的可樂瓶爆龜車身。車尾同樣承襲 Delta 的車頂尾翼，可提供額外的下壓力，而後方在則可以看到後葉子板還設有通風口，以及與車身同色的保險桿。

另一款向 Renault 5 Turbo 致敬的 Little 5. 套件也遵循同樣的設計風格，增加 R5 設計元素的車頭燈和水箱罩，並加入藍色外部燈罩、黑色保險桿、側進氣口和不同造型的車頂尾翼。Damd 還在車側加入沒有渦輪彩繪，自嘲 Suzuki Jimny 僅搭載自然進氣的動力 (非輕型車定位的 Jimny Sierra)。

兩款套件均採用與 OZ Racing 合作開發的全新復古鋁圈，規格上與 Jimny 相容。車輪方面提供有紅色字母的競賽白或白色字母的深石墨色兩種選額，均可單獨購買。

2024 東京改裝車展將於 1 月 12 日至 14 日在日本幕張展覽館舉行，屆時相信會創造一波話題。

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