▲睽違四年、匯聚逾 20 大品牌參與！　2024 台北新車暨新能源車特展即日起至 1/1 盛大舉行

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和泰汽車，Toyota 乘用車品牌規劃三大主題呈現，分別為 Electrified、Life Style、Sports Car 展區，民眾將能一覽各式新能源車款，在 Electrified 特區展示包含： bZ Compact SUV Concept、Mirai、bZ4X、Prius PHEV、Corolla Altis Hybrid，完整體驗 Toyota Multi-pathway 的碳中和策略。Life Style 展區將展出全新輕休旅 Yaris Cross、深受台灣消費者喜愛的 Corolla Cross 與 RAV4，以及國產輕型商用車 Town Ace。Sports Car 展區展出 Corolla Sport 與 GR Supra 等運動型車款。
商用車款展位部分，傳遞品牌新能源領域佈局、對環境減碳的永續意識，展出車款陣容，包含：首度在臺亮相、加氫僅 10 分鐘，可提供續航里程 450 公里的「Toyota H2 City Gold 氫能巴士」以及 HINO 首台「ZEV 電動商用貨車」。另外特裝車專區部分，搶先亮相預計 2024 年第 1 季上市的 Hiace 露營車、以及今年 11 月上市發售的 Granvia 福祉車…等。
本次「Lexus Electrified」完整展出三大動力，從今年全新上市純電 BEV 車型RZ 450e 到 PHEV 車型 NX 450h+，以及車款編成最多元豐富的 HEV 車型 RX 350h、UX 250h、ES 300h 與旗艦移動座艙 LM 500h 等。而全新跨界休旅車型 LBX，擁有較 UX 更小的尺碼以及 1.5L 三缸油電混合系統，成為現場討論度最高的重點車款。本次亦特別規劃 Modellista 精品改裝車輛展示，並率先導入品牌最受歡迎的 SUV 車款，包含 RX、NX 及 UX 的前、後下導流與側裙。另外，本次更加碼展出搭載 Modellista 套件之品牌旗艦 LM，以專屬空力套件與特殊造型鋁圈，讓大器外觀再增添幾分動感與貴氣感受，相信將滿足喜愛強烈外觀風格以及追求更高專屬感的 Lexus 車迷。
金鈴汽車 (Suzuki Taiwan) 展攤上共展出 Swift、Swift Sport、Jimny、Vitara、S-Cross、Carry 等乘用、商用車款。永嘉雙龍汽車 (SsangYong Taiwan) 展出今年 3 月於國內上市的 Korando e-Motion，該車目前韓國原廠已更名為 Korando EV，升級搭載 73.4kWh 磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池，藉其性能及續航力亦有改善。歐吉汽車 (Opel Taiwan) 則展出旗下代理全數車款，包含 Mokka、Mokka Electric、Grandland、Astra 等。
裕隆集團方面，旗下首款電動車 Luxgen n⁷ 也將在車展與大家見面，以成為你的第一台純電休旅為開發理念，集結國內外電動車供應鏈，共創模組化平台。以台灣在地研發與生產，外型延續「以風塑形」的設計理念。標配 12.3 吋數位儀錶板 + 15.6 吋中控螢幕，採後驅配置、續航里程 505 公里、零百加速 7 秒內，以及 ADAS Lv.2+ 的智慧自動駕駛輔助功能，打造台灣第一台真正國產的新世代純電休旅。
Infiniti 將於展場陳列多種車款，包含 QX60、QX50、QX55、Q50 等，同步推出 QX50 跨越 130 年引擎科技史。展區自日本設計理念中汲取靈感，總體設計體現了日本的「MA/間」概念，考慮事物之間空白的哲學。與西方的極簡主義結構不同，「MA/間」以一種附加的能力擁抱空白空間，以確保所有元素之間的平衡，強調品牌自身源自日本的血緣。
Nissan 展攤以「智馭隨行 動見未來」為題，展出旗下新能源與熱門車款，包含 X-Trail e-Power、Kicks e-Power、X-Trail 輕油電、Sentra、Kicks、Altima、Juke、Leaf 等多元動力選擇。此外，品牌新世代電動休旅 Ariya 也於活動上首度亮相。
意美汽車 (Subaru Taiwan) 於攤位上展出 Solterra、Forester、Crosstrek、WRX Wagon、BRZ 等車款。臺灣保時捷則將於攤位上展示 Cayenne、Macan、Taycan 等車型。
永三汽車展位方面，Aston Martin 展出 DB12 和 DBX 車款等已上市車款。Bentley 除展出 Bentayga、Bentayga EWB、Continental GT 外，更有 Flying Spur Hybrid 插電式油電混合動力，展現品牌訴求環境永續的願景。而今年才正式進軍的 INEOS 亦現身，展出 Grenadier越野吉普。McLaren 方面，展出今年於國內發表的 750S，另還有 Artura、GT 等入門車型。
嘉鎷興業在 Lamborghini 踏入 60 周年之刻，獻上品牌最具代表性 V12 自然進氣引擎的終極演繹 - Essenza SCV12，與品牌 60 周年紀念限定版的 Huracán Tecnica。同時更同步亮相全新系列量產車型 Lotus Emira V6 First Edition，使臺灣車迷能近距離一睹純正英式手工跑車的嶄新風采。
臺灣特斯拉 (Tesla Taiwan) 於本屆車展展出車款：Model Y、Model X 與 Model S 等。隨 Tesla 台灣車主數量成長，今年前三個季度已逼近萬名新車主加入，品牌目前全台已開放高達 86 座超級充電站點，將近 500 個遍布交通要道與熱門目的地的超級充電座，民眾亦可使用官網掌握最新充電站位置與相關資訊，享受便捷多元的充電生活圈。
汎德集團持續深耕零碳排的新能源車型，陸續導入 BMW iX、i4、i7 、iX1、i5 等，車展上亦宣布 i7 車系再添全新車型 i7 eDrive50 Excellence。此外，更有展出全新世代 Mini Countryman 運動休旅，首波釋出 Countryman C 與 JCW Countryman All4，分別開出 178 萬元以及 252 萬元預售價，全車系將首度標配 Level 2 半自動駕駛輔助系統。
本次【2024台北新車暨新能源車特展】匯聚多國車系同台，現場展示各品牌眾多車款，可自在穿梭於展覽現場一覽無遺，亦可親身參與各品牌車商活動，無論是賞車或是購車需求，皆可享有完整一站式體驗服務，相信可以讓民眾們花上不少時間參觀。