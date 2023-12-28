▲2024 臺北車展：Lexus LBX

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全新 Lexus LBX 整體定位可視為一款 B-Segment 掀背車的高底盤車型，比起現行的 UX 還要更加入門，車身長度與歐規 Yaris Cross (XP210) 相當接近，確切尺碼為 4,190x1,825x1,560mm，軸距為 2,580mm。外觀承襲品牌最新的家族式設計語言 ALLURING x VERVE，車頭採用標誌性紡錘型水箱護罩結合箭矢式 LED 燈組設計，保桿中央以貫穿式飾條連結；側面在車門中段選用立體式的腰線並提供雙色車身設計來吸引時下的年輕族群，足踏 18 吋雙肋式輪圈；車尾則可以看到加入了凹字形的 LED 貫穿式燈組，營造出強烈的辨識度，同時牌照位置也位於保桿下方。
座艙方面，Lexus LBX 同樣融入了品牌最新的 Tazuna 設計語彙，冷氣出風口置於中控台最上緣，中央享有 9.8 吋觸控娛樂螢幕系統，排檔桿結構採用線傳式，同時標準配有 LSS+ 3.0 安全系統；並將依等級不同而配置12.3 吋全數位儀錶板、HUD 抬頭顯示器、Mark Levinson 音響系統以及 Semi-Aniline 頂級真皮座椅。另外，更提供 402L 行李箱置物空間，約可容納兩個 26 吋行李箱。
動力及底盤方面，Lexus LBX 首次導入代號 M15A-FXE 的 1.5L 三缸 HEV 油電複合動力系統，擁有前電動馬達及雙極鎳氫電池模組，並搭配上 Hybrid E-CVT 電子無段式變速系統，可輸出 136PS 最大綜效馬力和 12.2kg-m 峰值扭力，油耗測試值為 26.4km/L。其 GA-B 模組架構採用全新開發調教的前獨立麥花臣、後拖曳臂懸吊系統，另更搭載引擎平衡軸減低震動提升舒適性。
Toyota Motor Company 在 2021 年底舉行的電動車全球戰略發表會當中，首次曝光全新的入門級跨界休旅 - LBX，命名源自 Lexus Breakthrough X-over，與歐規 Yaris Cross (XP210) 同樣基於 GA-B 平台打造，主要目標競爭對手鎖定 Mercedes-GLA、BMW X1、Audi Q2 等豪華品牌小型 SUV。
Lexus 作為 Toyota 高級品牌，長久以來深耕臺灣市場，銷售成績屢破紀錄，而主打年輕入門族群的 LBX 早在國外亮相時就擁有龐大的討論風聲，相信在明年正式上市以後同樣能夠帶來優秀的市場表現。