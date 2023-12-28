▲bZ Compact SUV 概念休旅首次亮相、Mirai 氫能電動車同步登台　Toyota Prius PHEV 芥末

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Toyota 車輛營業本部副總經理劉傳宏 (左)、TMC 開發責任者大矢賢樹 (右)。現行第二代 Toyota Mirai 採用 TNGA 平台打造，長寬高分別是 4,975mm、1,885mm、1,470mm，軸距 2,920mm，乘坐人數為 5 人。外觀透過長車頭、短車尾的車身比例、流線型車頂設計，營造出類 Coupe 風格的動感車款。同時搭配 Force Blue Multiple Layers 專屬車漆，以多層次處理來強調顏色豔麗度，加深消費者對於氫燃料車款的印象。
動力方面，搭載的 FCB130 氫動力系統 可輸出 182ps 最大馬力及 30.6kg-m 峰值扭力，搭配最大容量共 141 公升 (前 64 公升、中 52 公升、後 25 公升) 的壓縮氫氣槽，輔以 4.0Ah 的鋰電池模組，滿氣狀態最大續航里程為 750~850 公里。Mirai 的燃料電池還支援緊急外部供電，車身前後配重達到 50:50 之譜。
bZ Compact SUV 擁有 bZ 家族化造型設計，車頭配備貫穿式 LED 燈組並取消傳統水箱設計，以將風阻保持在最低水平以增加續航里程，車側可看到充滿侵略性和運動性的折線遍布全身，保險桿及輪拱採用黑色烤漆作為襯托，前門把手採隱藏式設計，而後門把手則整合於 C 柱上，斜背的尾門再搭配科技感十足的 LED 尾燈，足踏大尺寸多輻式輪框。
內裝方面以極簡風格作為主軸，並採用大量的永續材質來做鋪陳，駕駛座配有軛式方向盤以及彎曲的液晶儀表，中央曲面多媒體螢幕整合恆溫空調、導航系統、手機連結及天氣預報等功能，排檔座以懸浮式設計呈現，並且用有兩個方便主、副駕駛使用的手機無線充電盤，還有一個名為“Yui”的智慧助理來協助前、後乘客的各項需求及命令，車頂則配置了大面積的全景玻璃天窗來提供額外的光線照明及氛圍感。
而現場亦有展示於今年 4 月 25日於國內上市的 Toyota Pirus PHEV，並宣布導入芥末黃車漆，限量販售 20 台。該車除了具有鮮明的外觀設計外，更具有都市純電、長程油電備援的特點，純電里程行駛更可滿足多數人平均每次行駛所需里程，可說是相當適合台灣用車環境的車種。
為實現碳中和的目標，Toyota 深入研究全球各地的能源狀況，提出了「Multi-pathway」策略 - 開發研究 FCEV、BEV、PHEV 和 HEV 全產品線的電動化車款，以滿足消費者在不同能源狀況下的需求，達成真正的減碳效果。