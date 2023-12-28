▲2024 臺北車展：Nissan Ariya

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圖右為裕隆日產汽車總經理鍾文川。Ariya 為 Nissan 旗下首輛純電跨界車款，建構於 CMF-EV 平台，其車身尺碼長寬高分別是 4595mm、1850mm、1655mm，軸距為 2775mm，車重方面介於 1900kg – 2200kg 之間。在外觀方面大量延續概念車的設計，擁有針對電動車調整的 V-Motion 設計語彙，前方中央具備大型飾板，內建發光式 Nissan 廠徽，頭燈採用 LED 光源搭配向中央延伸的導光條，整體車頭線條十分俐落，全車下方細節與輪拱都採用黑色鋼琴烤漆，車側足踏前 19 吋、後 20 吋輪圈，車頂採用黑色塗裝，線條也以流暢的圓弧加以勾勒，車尾採用 LED 燈具橫貫左右，中央則為 NISSAN 字樣點綴。
內裝方面，Nissan Ariya 採用日式氣氛燈搭配次世代內裝科技，包括雙 12.3 吋數位儀錶板、木紋輕隱 icon 觸控式面板、電控可滑移中央扶手座與零重力紓壓座椅等等，進而創造一股厚實深刻的高科技日式風味。空間運用方面，受惠於全新 CMF-EV 底盤，Nissan Ariya 座艙採用舒適取向的設計，貫通式空間部署、全平坦式地板規劃，使內部具有中大型休旅車的空間表現。
動力系統其它參數部份，目前裕隆日產汽車尚未提供規格數據，現以歐規 Ariya 來看，其採用 CCS 接頭、峰值充電功率 130kW，並提供 8 年/ 16 萬公里電池保固。此外，原廠也強調針對歐規車型其懸吊設定、轉向手感均重新調校，以迎合消費需求。
e-POWER 最初是在 2016 年 11 月時搭載於 Note 掀背車上，推出後受到日本消費者的歡迎，於 2018 年時拿下最暢銷乘用車的頭銜，同年 3 月時 e-POWER 系統拓展至 MPV 車款 Serena 當中，並在 2020 年 6 月擴及日規 Kicks，3 款車在日本市場累計售出超過 50 萬輛，前年 e-POWER 則隨東風日產軒逸 e-POWER (Sylphy e-POWER) 進入中國大陸市場，如今 Nissan Ariya 正式於國內亮相，相信將有助於 Nissan 汽車強化國內市場電動化的布局。