▲特爾電力 2024 年目標完成百站建置！跨年新推回饋贈

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盤點2023年特爾電力站點，除了看準超商、超市及商場已成現代人生活的一部份，特爾電力與全聯、全家、萊爾富合作設站，讓生活好夥伴一躍成為電動車車主的最佳神隊友。包括全聯桃園龍泉、全家頭份田寮、萊爾富梅山梅花、萊爾富玉井芒果、萊爾富中壢青埔、大直美麗華等站點，讓遍布全台各地且深入生活的超商及超市，提供更便利的加值服務。
【2023年回顧】高功率超充站點： 350kW超充站點啟用
今年特爾電力加入高功率快充行列，選用台達電350KW充電樁，因功率大、充電速度快，20%充至80%僅需16分鐘就可以充飽電，且電源模組技術升級後充電樁體積縮小，讓所需佔地更小，未來特爾電力會將高功率充電樁應用於各種充電站場域的建置。特爾電力今年已啟用位於JLR竹北瑋信站、旗下第一座使用 350kW 充電樁站點，另設有一座200kW雙槍快充，全站共二樁四槍，並支援 CCS1+CCS2 全車種，該站距離竹北交流道僅需30秒，雖屬特爾電力與捷豹路虎車廠合作之站點，但仍開放給所有車主充電使用，是竹北地區最便利的能源補給站。
【2024年規劃】重點目標：建置6個大型旗艦站
目前特爾電力全台已啟用 37 站快充與 14 站慢充，2024年除了持續拓點增加站點密度外，高功率充電的大型旗艦型站也是接下來的年度建置重點。明年預計將完成新北新莊、林口、新竹、高雄、南投六個旗艦站點的建置，特爾電力旗艦站點的標準配置為 350kW高功率、最高規格建置到四樁八槍，高功率的充電設備能夠同時提供更全面的充電服務給電動車車主。
除了旗艦站點外，特爾電力也將布局加油站、超商、超市、商場和車廠的服務，今年Q4與福特宣布合作的原廠展示中心快充也已動工設置，全台區域預計設置 14 座 CCS2 充電站，而且全數為開放式站點。
為感謝一直支持特爾電力的車主，特爾電力即日起舉辦【跨年迎新回饋贈】活動，活動期間內消費累積滿900元即贈180元充電金，12/31及1/1兩天則推出加碼贈，凡於這兩天在新年貼文留言的車主，將隨機抽出各3名，再贈111元充電金。
特爾電力2022年已完成環島網路計畫、2023年以每50公里就有一個站點為目標，2024年預計將完成100個站點的設置，希望當車主有充電需求時，隨時都有特爾電力的一路相伴。
【跨年迎新回饋贈】活動
即日起-1/5期間舉辦新年車主優惠活動
活動一、滿額贈：
活動期間內累積消費滿900元贈180元充電金（相當於每度電7.92元）
活動二、加碼贈：
12/31 & 1/1 加碼新年貼文留言車主，隨機抽出各3位再贈111元充電金