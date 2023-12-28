▲ARTURA 領軍！McLaren 登場 2024 台北新車暨新能源車特展

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McLaren展區以簡潔俐落線條設計帶出品牌率性風格，標誌性McLaren Orange搭配60周年專屬標誌點綴，Forever Forward字樣代表持續創新並向前邁進的品牌理念，呼應McLaren在超跑與造車科技的傲人成就；McLaren Taiwan限時推出精品Pop-Up Store，多款體現品牌精神與設計理念的系列精品，車展期間獨享優惠折扣，歲末年終挑選風格質感兼具的禮物，為家人、朋友及自己送上最真摯的祝福。
McLaren 750S 級距王者奠定全新標竿
McLaren 750S 承襲McLaren賽道DNA精神與卓越輕量化科技，750S 為McLaren Supercars系列車型中的全新車款，750S不僅承襲720S的強勢性能，並將其30% 部分零組件進行優化調整，擁有更優異的空氣力學表現，達到最強750匹的馬力輸出，0-100km/h 加速僅需2.8秒，0-200km/h 僅需 7.2秒；實用及安全標準配備較720S更為完整，包含360度環景停車輔助、Apple Carplay® 及僅需4秒即可完成一鍵式車身揚升系統，競技操駕與實用駕馭的巧妙平衡，搭配以駕駛者為導向設計的MCL個人化快捷鍵功能，專屬的個人化記憶設定按鈕，打造無可比擬的純粹駕馭體驗，成就級距領先者的強勢地位。
McLaren ARTURA 新世代油電混合動力車款
McLaren傾注全力打造的首款非限量高性能油電混合超跑Artura，品牌獨有設計風格之底蘊大膽創新，首次採用全新輕量化MCLA碳纖維單體底盤，搭載M630雙渦輪3.0升V6引擎與軸向電磁馬達，以多項專屬領先科技將Hybrid車型達到McLaren一貫的極致輕量化標準，車重僅有1395kg，綜效馬力最高可達680PS，展現強勢性能及更優異的動態表現；搭載全新八速變速箱與電子差速器，純電模式可行駛達31公里，創造有別以往的絕佳駕馭體驗。
McLaren GT 舒適優雅首選跑旅
McLaren GT擁有跑旅的駕馭舒適性與大容量儲物空間，McLaren GT車體以鋁合金鈑件搭配專屬開發的Monocell II-T碳纖維單體底盤，達成業界最輕車重僅1,466kg的輕量GT跑旅，同時降低引擎位置，創造總置物空間達570公升；McLaren GT比同級距車款更輕量化、速度更快，具備McLaren品牌引以為傲的性能表現，無疑是一台充滿人車駕馭樂趣，同時擁有品味質感生活與性能駕馭的跑旅首選。
McLaren 精品快閃店 最具風格的新年禮物總代理永三汽車除攜手旗下代理品牌參與2024新車特展盛會，更獨家打造Pop-Up Store，販售McLaren品牌系列精品，囊括服飾、鞋款及配件等多樣化選擇，更有車展期間專屬限定折扣，在年末為自己、家人與朋友挑選最具特色的新年禮物，展望全新的一年。
2024台北新車暨新能源車特展將於2023年12月28日至2024年1月1日，於台北南港展覽館1館盛大舉行，McLaren Taiwan敬邀所有喜愛McLaren車主貴賓與車迷朋友一同親臨鑑賞。