迎合電動車 2.0 時代，提供全臺一致的頂級充電體驗 U-Power 於臺北車展打造 1:1 充電站展位
U-Power 旭電馳科研於本次 2024 台北新車暨新能源車特展上，打造 1 比 1 完整的充電站，現場由執行長陳鵬旭宣布現今電動車的發展已經進入 EV 2.0時代，並將透過完整的實地體驗，讓消費者了解高品質高速充電服務將如何改變用車生活。
7Car 小七車觀點
U-Power 全台充電網絡從啟動第一天開始，全站點均採用 360kW 的超高功率充電設備，以高性能充電為標準超前部署設立每 1 個站點。此外，除了超高功率的設備，還必須配置能安全承載超高電流的充電槍線。在每一個站點中均配置有成本單價達 1.5 萬美元的液冷槍線，以最先進的浸沒式技術進行冷卻，讓槍線能安全地承載高達 500 安培的額定電流，搭配超高功率充電設備，讓所有車輛均能達到原廠設計的最高充電功率。此外，充電站均建置大型雨遮，晴天遮陽、陰天擋雨，夜間也有明亮安全的 LED 照明。 U-Power 旭電馳科執行長陳鵬旭。 U-Power 成立 3 年以來，全臺灣已經有 21 個大型超高速充電站上線營運，提供 116 個充電車位，配置 96 支超高電流液冷槍，總設備功率達到 10,800 kW；而目前還有 4 個站點已建置完成，等待與電網連結，以及另外 13 個站點已簽約正在興建，全數 38 個站點總計能提供 354 個充電車位。而 U-Power 旭電馳科研仍持續開發更多站點，提高全國的覆蓋率，目標在 2025 年於全國建置 100 站。
U-Power 旭電馳科研是臺灣充電服務品牌，以提供電動車主最佳充電體驗為目標，讓車主只要下載一個 U-Power APP 即可從容使用電動車環臺奔馳，同時各站點在理想狀態下，可實現原廠最高充電功率，各大國際車廠亦相繼選擇與 U-Power 合作，讓純電車主有完善便利的充電網絡可使用。目前與 Hyundai 及Kia為獨家合作，亦正式與 Lexus、Mercedes-Benz、Volvo 攜手，提供高品質的超高速充電服務予純電車主。