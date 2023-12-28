▲預售價新臺幣 252 萬元起　Mini JCW Countryman ALL4. 台北車展亮相

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全新 Mini John Cooper Works Countryman 擁有大膽而運動的外觀，體現了其性能和多功能性，並採用了許多的專屬細節，如方格旗造型的水箱護罩、JCW 專屬銘牌、Two-tone 烤漆配色、C 柱廠徽等，足踏 19 吋、20 吋跑格輪圈，車尾更有 Signature Mode 尾燈勾勒出直立的車身，並強調整體車身寬度。
內裝部分，採用 Android 平台設計的 Mini Operating System 9 與全新語音助理，首度採用直徑達 24mm 的大型圓形霧控螢幕，並具備多項新穎的功能，包括智慧助手、互聯網商城、全新導航系統等等。同時取消方向盤後方的儀錶板，並將其原有顯示之資訊用 HUD 抬頭顯示器取代。而排檔桿、啟動按鍵全部置於多媒體螢幕下方，其中 5 組實體按鍵也是 Mini 一直以來堅持的設計，功能分別是電子手剎車、檔位、車輛啟閉、駕駛模式和音量控制。
性能方面，Mini John Cooper Works Countryman 搭載 2.0L 渦輪增壓直列四缸汽油引擎，配上 ALL4 全輪驅動系統，共可輸出 312hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，從靜止加速至 100km/h 可在 5.4 秒達成，最高時速可達 250km/h。
2023 年 9 月，甫於 IAA 車展上正式發表的全新世代 Mini Countryman 運動休旅，透過俐落簡潔的新世代外觀語彙，呈現出全新世代 Mini Countryman 的特別之處。自 2010 年第一代 Mini Countryman 亮相起，以靈活配置的寬敞空間、優異的操控樂趣，在全球市場達到良好的銷售成績。而新世代 Countryman 內外觀設計、空間、科技、安全配備全面升級進化，同時更導入純電動力，以銜接電動化時代的到來，相信將掀起一波新的話題。