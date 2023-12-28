向 80 年代鋼砲致敬 Suzuki Jimny 化身為復古掀背車造型

全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相

▲全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
▲全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相

7Car 小七車觀點

Aston Martin 總代理永三汽車於本次 2024 台北新車暨新能源車特展上亮相 DBS 770 Ultimate，該車全球限量生產僅 300 輛，作為品牌有史以來動力最強大的旗艦 GT 跑車，為現行款 DBS 劃下完美的句點。雖然早在年初就宣布停止接單，不過經本站詢問，其建議售價約為新臺幣 3,000 萬上下。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
Aston Martin DBS 770 Ultimate 是超越 DBS 歷代車款的終極代表作，配置碳纖維打造的下擾流、擋風玻璃外框、車外後視鏡蓋及前葉子板通風口，前保險桿外側具備尺寸加大的氣壩，足踏 Satin Silver 霧銀色 21 吋多幅式鋁合金輪圈，也可選擇 Satin Black 霧黑色搭配 Diamond Turned 鑽石銀色烤漆，或全黑色烤漆，配胎規格為前 265/35R21 後 305/30R21 的 Pirelli P Zero。

全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
內裝採用 Semi-aniline 真皮搭配 Alcantara 麂皮材質包覆的 Sports Plus 跑車座椅，也可選配高性能版座椅，儀錶台、中控台、門飾板及方向盤均大量採用碳纖維材質製作，中央扶手採用帶有 DBS 770 Ultimate 銘牌的皮帶點綴，門檻飾板中具有專屬的限量銘牌。

全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
碩大的引擎蓋鈑下搭載 5.2 升 60 度夾角 V12 雙渦輪增壓汽油引擎，搭配 ZF 8 速手自排變速系統及後輪驅動，於 6,500rpm 時可輸出 770ps 最大馬力，於 1,800~5,000rpm 間可輸出 900Nm 峰值扭力，極速達 211mph (約 339.57km/h)。另擁有固態吊掛方向機柱以強化轉向反應，並配備機械式限滑差速器、Carbon Ceramic Braking 碳陶瓷煞車系統、前 410mm x 38mm 後 360mm x 32mm 碟盤，懸吊系統升級 Adaptive Damping System (ADS) 主動式阻尼系統，Aston Martin 也加強其側向支撐性 25%，抗扭剛性提升 3%。

全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
現行世代的 DBS 車系最早於 2018 年發表，當時稱為 DBS Superleggera，車型定為為旗艦 GT 跑車，國內總代理永三汽車選在 2019 年 3 月 29 日上市，此車進入 2022 年式後，改稱為 DBS，如今以限量生產並進行升級的 DBS 770 Ultimate 作為產品世代尾聲的代表作品。

全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相
全球限量僅 300 輛！　Aston Martin DBS 770 Ultimate 臺北車展驚喜亮相

預售價新臺幣 252 萬元起　Mini JCW Countryman ALL4. 台北車展亮相

迎合電動車 2.0 時代，提供全臺一致的頂級充電體驗　U-Power 於臺北車展打造 1:1 充電站展位

台北車展規模銳減大不如前，花250元看辛酸，疫情後的首屆也會是最後一屆？

在售車款全數到齊！今年度 Hybrid 動力車款同期比成長 154%　Suzuki 於臺北車展搭建「Suzuki wit

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選