▲將於明年正式上市！　Toyota H2 City Gold 氫能巴士正式登場

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Toyota H2 City Gold 氫能巴士由 Toyota 與葡萄牙廠商 Caetano 攜手合作開發，並已在葡萄牙、西班牙、德國、英國、丹麥等歐洲多個城市運行。配備 60kW 燃料電池、180kW 動力馬達以及 44kWh 鋰電池組，可裝備有 37.5 公斤氫氣，加氫僅需 10 分鐘，而其續航力可達450公里。行駛過程中，除了 H2O 外，不會排放任何廢氣，而為了車輛的安全性，其氫燃料電池堆、氫氣瓶皆設計於車頂，配合氫氣感應器及自動滅火裝置，只要系統偵測到氫氣外洩，即會自動切斷氫氣供應並啟動自動滅火裝置。此外，配置 ABS、EBS、ASR、ESC 等安全系統。
Hivo ZEV 純電動小貨車主打『物流最後 1 公里配送』的使用便利性，長約4.7米，寬約1.7米，高約2.3米，車重在3.5噸以下，距地高約40cm，其低地板貨台結構，距地高僅 40cm，可有效提高貨物裝卸的可操作性和上下車的便利性。搭載全新開發的純電動專用底盤，傳統的引擎和變速箱已被電動馬達所取代，電動馬達最大馬力50Kw (67.05hp)，快充CHAdeMO，最高支援50kW，達到零排放、高靜謐性的運送過程。另有配備智能輔助駕駛系統，確保行車安全。
目前汽車市場正面臨動力能源的轉換期，除了一般 BEV 純電動車之外，亦有車廠瞄準 Fuel Cell 燃料電池的市場潛力，相較於採用一般的 BEV 車型，雖然 Fuel Cell 的開發成本較高，不過卻可免除冗長的充電時程，以商用車角度來看亦可大幅降低時間成本以及對環境的傷害，可說是相當重要的動力來源。