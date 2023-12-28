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搭載 5 項創新技術 小米 SU7 正式亮相

▲搭載 5 項創新技術 小米 SU7 正式亮相
▲搭載 5 項創新技術 小米 SU7 正式亮相

7Car 小七車觀點

小米正式發表品牌首款電動車 SU7 的技術資訊實車，其具備 5 方面的全新技術，包括小米超級馬達、小米自主研發 CTB 電池技術、超級大壓鑄、自動駕駛技術和摩德納平台架構等。

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小米 SU7 正式亮相。
在外觀部分，小米 SU7 的頭燈採用圓角多邊形造型，內部選用米字型的燈組結構，相信是未來品牌的家族設計語彙。頭燈下方配備有真通風孔可幫助煞車系統進行散熱，保桿下方的氣壩以及前艙蓋的線條均能夠營造出運動氣息，原廠公布其風阻係數僅 0.195Cd。

車側面部分，SU7 採用隱藏式把手設計，足踏五幅式輪圈造型，車身腰線同樣相當圓滑，有助於提升空氣力學。車尾採用貫穿式 LED 尾燈組，下方亦有空氣分流器的造型點綴。車身尺碼方面，其長寬高分別為 4,997mm x 1,963mm x 1,440mm，軸距 3,000mm。

內裝方面，SU7 配備三幅式方向盤，駕駛模式切換按鈕周圍採用紅色元素點綴。中控台上搭載 7.1 吋翻轉式儀表板和 16.1 吋觸控螢幕，其解析度達 3K，並搭載 56 吋 HUD 抬頭顯示器，最高亮度 13000nit。此外，SU7也保留了大部分實體按鍵，盲操作使用更方便。內裝配色提供銀河灰、曜石黑和暮光紅三種顏色選擇。並配備氣氛燈、Nappa 皮革座椅、5.35 平方公尺玻璃車頂、15 揚聲器音響系統等。

動力方面，小米 SU7 雙電動馬達車型最大功率為 673 匹、峰值扭力 838 牛頓米，0-100km/h 加速為 2.78 秒，最高車速達 265km/h，還擁有 Boost 模式、彈射起步模式等。煞車系統配備 Brembo 四活塞卡鉗，100-0km/h 煞車距離 33.3m。

雙馬達車型配備容量 101kWh 的寧德時代三元鋰電池， CLTC 續航力為 800 公里，並配備 800V 超級快充，5 分鐘可補充 220km 續航里程，15 分鐘後可提供 510km 續航里程。單電動馬達車型最大功率為 299 匹，0-100km/h 加速時間 5.28 秒，電池容量為 73.6kWh 弗迪磷酸鐵鋰電池，CLTC 續航里程為 668km。

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