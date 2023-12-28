▲全新改款 Cadillac CT5 將於中國大陸上市

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全新改款的 Cadillac CT5 將於中國大陸市場發售。全新改款的 Cadillac CT5 整體的設計風格更加運動，目前已知陸規車型的變動將和美規看齊。主要的變化在於其車頭換上全新的前保險桿和盾形水箱罩設計，保險桿的線條更加鮮明俐落，其氣壩造型也更具運動感受；後者更透過鍍鉻和亮黑材質妝點，彰顯中大型房車應有的氣派。水箱罩兩側則導入全新的 LED 頭燈，內部 Y 字形的日行燈全面進一步放大，同時燈組還加入車量起閉的動畫展演效果。
車尾部分變化較不大，但同樣導入新式的 LED 尾燈組，尾箱上方還採用鴨尾的造型，若選擇 V運動化套件則將提供雙邊四出的排氣尾管造型。
作為傳統美式豪華品牌的車款，CT5 過去以來一直維持水準之類的車室鋪陳及配備，但伴隨著新世代車款大量的科技配備，這次改款後的 CT5 也不免俗的導入了品牌最新的 33 吋曲面式液晶螢幕，可提供自定義的使用介面及高達 9K 畫質。搭載 AKG 音響系統、126 色氣氛燈，以及加熱方向盤、含加熱、通風和按摩功能的皮革座椅、Super Cruise 半自動駕駛系統等奢華配備。
動力方面，Cadillac CT5 在中國大陸市場僅搭載代號為 LSY 的 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，最大輸出值為 237 匹馬力，峰值扭矩為 350 牛頓米，並搭配 10 速手自排變速箱。
美規新款 Cadillac CT5