▲三大概念車為主軸 Suzuki 公布 2024 東京改裝車展參展陣容

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Swift Cool Yellow Rev Concept在 Swift 方面，這次登場的 Swift Cool Yellow Rev Concept 並未是新世代 Swift Sport 的概念車型，而是有特殊塗裝的標準車型客製版本。其採用視覺感受相當搶眼的金黃色車身搭配車側上的 Swift 彩繪，搭配深灰色圖示、前燈眉罩和一組黑色拋光鋁圈。動力方面預期沒有升級，單純只是為了迎合新車在日本市場所推出的特別版車型。
Suzuki Super Carry Mountain Trail另外一款 Suzuki Super Carry Mountain Trail 概念車，有望成為 K-car 輕型車當中最堅硬、最具越野能力的小貨車。其外觀同樣選用引人注目的金黃色塗裝，與車身周圍的黑色配件形成強烈的對比。車門和貨斗已被黑色金屬管取代，並搭配有相同結構的防撞護桿，保護車頭、前擋和車頂等處。其餘特別配備還有車頂上含有 LED 探照燈的行李架、全地形輪胎、全尺寸備胎，以及前保險桿下方的金屬防滑板。當然，這輛概念車預計不會量產，主要的目標是證明輕型商用車除了工作之外，還可以用於有趣的活動。
Spacia Papa Boku Kitchen Concept而 Spacia Papa Boku Kitchen Concept 看起來則像是即將推出的新型 Spacia Gear的雛型。其外觀設計與縣型 Spacia和Spacia Custom不同，並搭配 Jeep 風格的直列水箱罩，搭配頭燈罩、蜂巢狀進氣口和雙色塗裝，賦予其跨界的風格氣息。該車在內部的重點在於後艙設有一組專用的廚房空間，官方表示其內部的設計住要是希望透過家庭露營旅行期間，在烹飪時加強父母和孩子之間的互動。除了三款主要展品外，Suzuki 還將展示旗下販售的車型，如 Swift、Spacia、Spacia Custom、Super Carry 和 Solio Bandit 等車款。