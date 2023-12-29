中信兄弟10年換8任主帥！平野惠一接任時隔4年再由外籍教練掌兵符
中華職棒「豪門球隊」中信兄弟，將在今（29日）公布全新教練團，原主帥彭政閔確定卸任，預計將會由日籍教練平野惠一接任，這也將是中信球團自2014年接手以來，近10年來換的第8位總教練，其中平野惠一也是自2019年美籍主帥伯納後，時隔4年在有外籍教練接任總教練一職，平野惠一也將成為兄弟隊史第19位總教練。
記者張志宇/綜合報導
本季中信兄弟換帥風波不斷，先是在5月宣布由兄弟三連霸時期主將彭政閔接任兵符，但隨著在今年三連霸失利與彭政閔辭意堅定，兄弟也將在今（29日）宣布新任主帥人選，預計將由平野惠一接任，此外平野惠一成為中信球團接手以來，近10年的第8任主帥，過去7位分別為彭政閔、林威助、丘昌榮、伯納、史奈德、吳復連與謝長亨。
兄弟上一次由外籍教練執掌兵符，要回到2019年，當年美國籍教練伯納帶兵120場，帶領球隊打出62勝、56敗、2和，勝率0.525的成績，平野惠一也將成為兄弟隊史第4位日籍主帥（榊原良行在2004年為代理總教練不列入），隊史第7位外籍總教練。
平野惠一曾在2008年至2012年效力於日本職棒（NPBL）阪神虎時，與林威助一起同隊5年，平野的教練生涯在阪神虎隊展開，曾在一、二軍擔任過打擊和守備教練，並於2015年來台灣擔任棒球教室講師，隨後在2022年2月受林威助的邀請來到中信兄弟，擔任打擊、守備統籌教練。今年5月林威助下台，轉任海外發展顧問，平野則轉為農場野手發展總監。
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