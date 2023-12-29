▲以致敬經典 Porsche 911 聞名　Singer Classic Study 於 2024 台北車展首次亮相！

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外觀方面，這輛 Singer Classic Study 是以車型代號 964 的 1991 Porsche 911底盤為基底改造，翻新修復並換上碳纖維打造外觀鈑件，身披 Singer Racing Silver 漆色，外觀承襲了原車優雅經典的曲線，並採用霧銀窗框搭配車側橄欖綠色 Porsche 字樣，相當典雅。
內裝方面，整體座艙保留 Porsche 911 經典元素，並以 Olive Green皮革和麂皮搭配雪花白縫線，更選配輕量化碳纖維賽車椅，椅面方格織紋搭配黃銅飾環點綴，以全手工方式完成內裝改造，可堪稱工業藝術的代表作。
動力部分搭載 3.8 升氣冷水平對臥六缸引擎，配載五速手排變速箱，前廂鈑件中央的外露式鋁合金油箱蓋及車側機油孔蓋則配置 Singer 標誌性設計，可說處處皆有 Singer Vehicle Dseign 的工藝巧思。
首輛 Classic Study 作品靈感源自 1970 年代時期氣冷 Porsche 911，Coupe 版本於 2009 年 Monterey Car Week 正式亮相，並接續協助車主新生 AWD 四輪驅動及 Targa 版本。Singer Vehicle Design 於 2009 年成立於美國洛杉磯，廠名是為了要致敬已故 Porsche 工程師 Norbert Singer，創辦人為英籍創作歌手 Rob Dickinson，主要致力於改裝以及修復 Porsche 964 車型。國內市場方面，總代理永三汽車近期已開始提供國內層峰消費者訂車服務，不過根據 Singer 的滿單狀況來看，恐需等待一段時間才可交車。