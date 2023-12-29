▲新臺幣 140 萬元起、預計 2024 年 7 月開始交付　Mazda MX-5 新年式正式登場

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外觀方面，全新年式 Mazda MX-5著重於內外觀、智慧車載科技與安全性進行的升級，在外觀上可以清楚辨識出全新 LED 頭燈組特色，以更銳利的日行燈造型點綴，為 MX-5 帶來俐落並符合敞篷跑車的運動化外型。同時升級為進階型智慧頭燈 (ALH) 附行人標記功能，進一步提升夜間行車安全。尾燈則承襲第一代 MAZDA MX-5 經典圓形設計語彙，除了新增中心 LED 環形燈組提高車型辨識度，更加大尾燈外緣的煞車燈具面積，提升煞車時的後車警示性。此外，新式的 17 吋 8 輻雙肋式輪圈與天際灰新車色，也為經典跑車增添嶄新風貌。
內裝方面，新年式 Mazda MX-5 搭載全新跑車化儀錶，搭配全新升級 8.8 吋中央資訊顯示幕，讓資訊顯示更清晰，同時升級 USB Type-C 連接裝置，輔以全車系標配的 BOSE® 環繞音響，讓上乘的駕馭樂趣也能兼具視聽娛樂饗宴。而自排車型 MX-5 RF 另配備全新荒漠棕 Nappa 真皮座椅結合同色車門內飾，讓細膩內裝質感再進一階，於頂篷敞開時也可盡顯車主的出眾品味。
動力方面，MX-5 引擎蓋下方縱置 2.0 升 SKYACTIV-G 自然進氣直列 4 缸高效汽油引擎，擁有 4-2-1 排氣系統及不斷優化的凹頂式活塞、噴油嘴等設計，壓縮比為 13.0：1，搭配上 6 速手排變速箱以及限滑差速器，將 184ps / 7,000rpm 的最大馬力及 20.9kgm / 4,000rpm 的峰值扭力傳遞至後軸，若搭配良好換檔時機的話，從靜止加速至 100km/h可在 6.5 秒達成。底盤採用 Skyactiv-Chassis 輕量化底盤，前懸吊為獨立雙 A 臂，後懸吊為獨立多連桿，車體空車重僅達 1,066 公斤。此外，新年式 Mazda MX-5 手排車型於本次改款也有進行更新，後輪驅動系統升級非對稱式限滑差速器 (Asymmetric LSD)，透過改變減速入彎及出彎加速時的差速齒比，穩定抑制車輛因後輪驅動力變化而產生的側滑或轉向過度，強化過彎時的動態穩定性。而為提供駕駛更純粹的機械行駛樂趣， MX-5 手排車型也同步優化了引擎控制模組及油門踩踏反應，進一步提升靈敏操駕感受。另外新年式 MX-5 也於原 DSC 動態穩定系統新增手排車型專屬的全新賽道模式 (DSC-TRACK)，讓行駛於賽道的愉悅能與安全兼具。
第一代 MX-5 (NA6C) 於 1989 年的芝加哥車展上首次亮相，北美市場則稱作 Miata，當年以小排量 1.6L 引擎搭配近乎 50：50 的車身配重而聞名，提供給消費者最純粹自然的駕駛樂趣，在改款前全球總共出售了約 43 萬輛，證明了該車在小型跑車市場的影響力。隨後也陸續於 1998 年及 2005 年推出第二代 NB 車系、第三代 NC 車系，直到 2015 年交接了給現行的 ND 車系，繼續開創該級距的傳奇篇章。而國內市場方面，MX-5 自 2015 年重返台灣市場後，擁有穩定的銷售表現，後續導入的 RF 硬頂及手排車型也受到消費者的青睞。