搭載 5 項創新技術 小米 SU7 正式亮相

新臺幣 598 萬元起　BMW i7 eDrive50 Excellence 現身台北新車暨新能源車特展

▲新臺幣 598 萬元起　BMW i7 eDrive50 Excellence 現身台北新車暨新能源車特展
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7Car 小七車觀點

BMW 總代理汎德於本次南港展覽館舉行的 2024 台北新車暨新能源車特展上正式亮相 BMW i7 eDrive50 Excellence，建議售價為新臺幣 598 萬元起。

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新臺幣 598 萬元起　BMW i7 eDrive50 Excellence 現身台北新車暨新能源車特展
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外觀方面，第 7 代 7-Series 採用了與小改款 X7 相同的全新家族化設計語言，巨大的腎形水箱罩幾乎成為車頭的主體，並保留立體的格柵設計，外框更透過 LED 光源來增強輪廓的辨識度。頭燈為分離式設計，上半部採用水晶切割概念的 LED 日行燈，遠近光燈則集中於下半部。而 i7 各處細節更透過藍色的飾條來訴說純電的身分。車側採用電動開啟隱藏式門把手，C 柱靠近後窗的 Hofmeister Kink 設計依舊保留下來，足踏 21 吋 BMW Individual 空氣力學輪圈。車身尺寸方面，長寬高分別是 5,391mm x 1,950mm x 1,544mm，軸距為 3,215mm。車尾將牌照位置下移至後保險桿中央，並可看到 i7 藍白飾條的造型。

新臺幣 598 萬元起　BMW i7 eDrive50 Excellence 現身台北新車暨新能源車特展
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進入到車內，搭載 12.3 吋與 14.9 吋組成的雙曲面螢幕 iDrive 8 操作系統，同時標配 Bowers & Wilikins 頂級音響系統 (17 支揚聲器，最大總輸出 655W)、車況抬頭顯示器、5.5 吋後座專屬觸控螢幕、BMW 懸浮式劇院螢幕、BMW Individual Merino 全真皮、前後座通風加熱椅、雙後座 Alcantara 麂皮頭枕、雙後座按摩座椅、後座豪華總裁坐椅、BMW 環繞光幕、環艙氣氛燈組、頂級水晶內裝套件、豪華型四區恆溫空調、後座豪華中央扶手、電動後檔窗簾及電動後側窗簾、前後座手機無線充電裝置等配備。

新臺幣 598 萬元起　BMW i7 eDrive50 Excellence 現身台北新車暨新能源車特展
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動力方面，BMW i7 eDrive50 Excellence 採用第五代 eDrive 動力科技，搭載後軸同步式電動馬達與總容量達 105.7kWh 的鋰電池組，擁有 455hp 最大馬力與 650Nm 的峰值扭力輸出，0-100km/h 加速 5.5 秒即可完成。此外，最高續航里程更可達到 611 公里，透過最高功率可達 195kW 的直流充電座，僅需 6 分鐘就能補充行駛 100km 距離所需電量。另標配標準搭載電子懸吊系統、前後軸自動水平氣壓式懸吊系統、整合式後輪轉向系統、主動式動能回收系統、BMW 純電動能音效、My Mode 行車體驗模式切換。

BMW 7-Series 作為品牌旗艦車款，一直以來都將最先進的科技以及最強勁的動力系統結集於一體，身受全球成功人士的喜愛。而第七代 G70 更在汽車電動轉型化的時刻推出 i7 車型，繼續在豪華旗艦轎車市場中展露頭角。

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