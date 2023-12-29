▲國產純電休旅　Luxgen n7 量產版台北車展登場

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Luxgen n⁷ 是裕隆集團與鴻海集團合作打造的新世代純電車款，車名 "n" 代表了 Next (跨世代)、Natural (自然共生)、Navigator (領航者)等意涵。車型編成分為 5 人純粹版、5 人亮點版以及 7 人亮點版。在外型上可看到諸多 Model C 概念車的影子，平整化設計車體擁有 0.27cd 低風阻係數，同時採用懸浮式雙色車頂設計來增加運動感，充電口位在前方葉子鈑上，足踏 18 吋雙色鋁圈。車身尺碼為 4,695x1,895x1,625 (mm)，軸距則為 2,920mm。
根據廠商公布之正式規格表顯示，12.3 吋數位儀錶、15.6 吋中控螢幕、Smart Access 智能進出車輛啟閉系統、UWB 無線感應智能鑰匙、NFC 感應式卡片鑰匙、無線 CarPlay / Android Auto、7 顆安全輔助氣囊、ADAS Lv.2+ 智慧自動駕駛輔助功能...等為全車系標準配備；高階車型更提供全景式車頂、雙前座電動調整通風座椅、無段式記憶電動尾門、Qi無線充電盤（15W）...等配備。
動力方面，採用後驅馬達配置，擁有最大功率：172kW（230hp）、最大扭矩：340Nm，具有零百加速 7 秒內的性能表現，結合上調動能回收+單踏板模式，使其擁有 505 公里的續航里程（NEDC），透過高功率 DC 充電支援下，電量在 30 分鐘內可從 10%充電至 80%，同時支援 V2L 車外供電。
Luxgen n⁷ 做為台灣首款國產純電中大型 SUV 車款，對於 Luxgen 以及國內電動車相關產業與供應鏈來說相當重要，透過自主研發與垂直/水平整合等方式，打造出相對平價的新能源車款產品。期望可藉由該車的示範，為國內電動車產業帶來更成熟的供應鏈，也期望可為台灣自主研發製造打入國際市場，創造出汽車界的台灣之光!