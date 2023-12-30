▲2024 年開始販售 全新一代 Hyundai Sonata (索納塔) 於中國大陸工廠下線

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全新一代 Hyundai Sonata (索納塔) 正式下線，讓北京現代達成生產 1,200 萬輛新車的里程碑。外觀方面，採用品牌最新的設計語彙，更加強調整體運動和科技感。其在車頭部分導入了分體式 LED 頭燈組，日行燈貫穿整個車頭，搭配保桿大型的梯形進氣口，不僅營造出相當前衛的科技感，亦有極高的辨識度。在車型編成上，提供標準車型和 N Line 運動化車型，後者在外觀上更在細節之處採用黑化處理，同時加入專屬的空力套件，營造更加跑格的氣息。
車內方面同樣大刀闊斧更新，中控台由雙曲面 12.3 吋螢幕組成，並搭配全新樣式的三輻式多功能方向，視覺感官上相當新潮。而在車內也可以看到採用與外觀相似的貫穿式設計元素來提升車輛層次感。配備方面將提供 HUD 抬頭顯示器、Apple CarPlay/Android Auto、大尺寸面積天窗、Bose 環繞音響系統、主駕駛座椅具備多項調整功能等，而車內也有氣氛燈來營造不同的車室氛圍。
動力方面，N Line 車型採用最新的 2.5 升 T-GDI 渦輪增壓四缸引擎，同時配有四輪驅動系統，而標準車型則有 1.5 升渦輪引擎及 2.0 升自然進氣的選項。第 8 代 Hyundai Sonata 於 2019 年 3 月登場之後，如今為了鞏固大型房車的龍頭地位以及展現新世代家族設計元素，展現更動感的姿態。