▲多達 20 項創新車載技術 Hyundai Mobis 預告 2024 CES 參展技術

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Hyundai Mobis 將於 2024 CES 電子展上代來一款全新概念車 Mobion。據了解，Mobion 概念車將以 Hyundai IONIQ 5 為基礎打造，從官方公布的預告影片上可以觀察出，其車頭採用分離式 LED 燈組設計，燈組內部由橫向和斜向的 LED 燈條所組成，營造出更加犀利且侵略性的風格。同時車頭中央亦有自發光設計的 Mobis 字母廠徽。另外前保桿兩側還有 L 型的 LED 燈條形成八字鬍的造型。
接著來到車尾，其配備一組貫穿式 LED 尾燈，中央同樣有紅色的 Mobis 發光字母，內部以多組的平行 LED 燈條構成，強化整體的科技感。而這次官方還透露新車搭載的四顆車輪均可以達到 90 度的轉向功能，宣稱其採用了 e-Corner 技術，四個車輪都能達到最靈活的運用，有望具備橫向行駛的能力，增進車輛在狹小巷弄之間穿梭或者停車時的便利性。
Mobis 還將展示電動車專用的大功率整合充電控制模組，其額定功率為 22kW，比起傳統配備 11kW ICCU 的電動車充電時間將縮短一半。
另外 Mobis 也預告將展出全新透明螢幕的技術，據悉該顯示器採用全像光學顯示技術，選用柔軟可彎曲的材質。從官方公布的照片來看此螢幕可同時顯示車速、檔位、導航、影音娛樂和天氣資訊。
Hyundai Mobis 總共將展示 20 項可立即量產的新型移動技術。希望透過在 CES 上強調自身技術能力和產品品質，來實現客戶多元化的需求並增加銷售表現。