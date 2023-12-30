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行駛 3 萬多公里 Nissan Ariya 成功橫跨北極至南極計畫

▲行駛 3 萬多公里 Nissan Ariya 成功橫跨北極至南極計畫
▲行駛 3 萬多公里 Nissan Ariya 成功橫跨北極至南極計畫

7Car 小七車觀點

還記得 Nissan 在去年宣布將以 Ariya 挑戰從北極出發，縱走穿越美洲大陸抵達南極的計劃嗎? 近日官方宣布該計畫成功，讓 Ariya 成為世界首款橫跨北極到南極 (Pole to Pole) 的電動車。

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Nissan 完成駕駛 Ariya 橫跨北極到南極 (Pole to Pole) 的計畫。
Nissan 表示這次的挑戰總里程超過 30,000 公里，穿越北美洲、中美洲和南美洲的各種地形，最後到達了南極洲的南極點。這一項創舉不僅限於電動車，也是汽車第一次完成這樣的旅途。

在惡劣溫度和高海拔的惡劣環境下完成比賽的 Ariya e-4ORCE 配備了原廠標準提供的動力和電池組，且經過極地旅行專家 Arctic Trucks 改裝，配備 39 英吋 BF Goodrich 客製化越野胎。

駕駛 Nissan Ariya 完成這次探險的英國探險家 Ramsey 夫婦表示這次的旅途比想像的要艱難，但是他們一直對 Nissan Ariya 的優異性能充滿信心，相信可以面對任何艱難的情況。同時希望這次的 Pole to Pole 挑戰能夠影響到全世界的人們。很高興可以支持全世界的人們在日常生活中使用電動車。

Nissan Ariya 於本次 2024 台北新車暨新能源車特展首次公開亮相，目前裕隆日產已經開放接單，但其動力系統和其它參數，目前裕隆日產汽車尚未提供規格數據，現以歐規 Ariya 來看，其採用 CCS 接頭、峰值充電功率 130kW，並提供 8 年/ 16 萬公里電池保固。此外，原廠也強調針對歐規車型其懸吊設定、轉向手感均重新調校，以迎合消費需求。而 Ariya 的進場，相信將有助於 Nissan 汽車強化國內市場電動化的布局。

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