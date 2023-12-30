▲ 台北新車暨新能源車展Suzuki with your life

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Taiwan Suzuki自2022年起在台灣販售的5門乘用車款皆為Hybrid動力車款，今年度的Hybrid動力車款同期比成長了154%，我們也想在此次車展呈現給台灣消費者，Suzuki一直以來都深受台灣汽車消費者的喜愛，這是因為我們一直致力於提供高品質、實惠、多功能性的汽車，並將它們融入台灣消費者的生活中。我們將分享Suzuki為消費者帶來更多便利且多樣的車型，並介紹我們的"GO UNIQUE"。
Taiwan Suzuki展區主題是“Suzuki with your life”。這個主題反映了Suzuki不僅僅是交通工具，更是融入您的日常生活的一部分。在展區內依據不同的車款設計出系列的特色與個性化的氛圍，讓參觀民眾能透過情境氛圍，依照自身個性、需求，快速找到符合自己的車輛，進而駕駛出生活中的自信，另外Taiwan Suzuki透過數位互動，搭建參觀民眾與各車型之間的橋樑，依照互動的結果，可以就此得知符合自己的車款，另外Taiwan Suzuki也提供不同的Instagram濾鏡給予參加活動的民眾，讓參觀民眾可在社群上分享自我風格。
獨樹一幟的造車思維創造了Swift極富動感的外型，Hybrid輕油電科技結合12V ISG整合式啟動馬達發電機，恰到好處的動力輔助讓每個起步都輕鬆自如，搭配4.8最小迴轉半徑的靈活操控，以及Suzuki Safety Support 8項主動安全科技的全面守護，形塑Swift超乎想像的駕馭體驗。Swift以質感之上的設計與科技，絕不僅只抓住沿途的目光，更成為駕馭生活的當然首選。優雅、動感、安全和充滿科技感，駕馭Swift，享受您所嚮往的質感生活！
「不管要怎麼玩，Ignis 比你想的還會玩！」隨時都能來趟說走就走的旅程，穿梭城市中的每個角落，感受每個意想不到的驚喜！小巧可愛的時尚外型及超繽紛的車色選擇，讓每一位女性都能輕鬆展現百變風格。高乘座的貼心設計，讓嬌小身材也能駕馭遼闊駕駛視野，上下車也更輕鬆優雅。搭配4.7m超小迴轉半徑的靈活操控性能，以及輕油電科技的輕快動力，享受開車樂趣就是這麼輕鬆自在。一起出發，與 Ignis在日常生活中玩出超乎想像的精彩。
性能小超跑 Swift Sport 以性能化設計，彰顯其強悍本事。搭載高出力 48V Hybrid輕油電系統，提供引擎更強悍低扭力時的輔助動能，搭配1.4L BOOSTERJET 缸內直噴渦輪增壓引擎，造就最大馬力 129.2 ps / 23.9 kgm 的狂猛動能。6 速手排系統與 Suzuki Safety Support八項主動安全守護，讓車主盡情釋放速度與激情。從外觀的蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17吋雙色鋁圈及擾流飾版等空力套件，到座艙內的賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及 Sport 字樣前座椅，Swift Sport從裡到外散發狂野不羈的戰鬥氣息。
匯聚 Suzuki 造車工藝與科技大成，新世代旗艦 SUV 車款 ALL NEW S-Cross以大膽自信的嶄新設計，盡顯 SUV 強悍個性。MILD Hybrid 輕油電科技結合渦輪增壓引擎1.4L BOOSTERJET強勁動能，為駕馭注入超凡樂趣。ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統提供安心駕馭，征服一切險阻。更以 Suzuki Safety Support 安全科技提供周延守護。旗艦之作，至此誕生。
Vitara科技性能全面勁化，搭載新世代 48V Hybrid 輕油電科技及 1.4 L BOOSTERJET 缸內直噴渦輪增壓引擎，不只輸出 129.2 PS / 23.9 kgm 強悍動力，更以優異車身結構及輕量化設計，實現寧靜感及優越的油耗表現，S 車款更造就 19.3 km/L* 節能油耗。不只動能勁化，Vitara讓你玩更野！ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統可依路況及喜好，在 AUTO / SPORT / SNOW / LOCK 四種行駛模式中自由變換，一路更有ACC主動式安全車距巡航控制、BSM 車側盲點偵測、DSBS 雙感知器煞車輔助等Suzuki Safety Support 安全科技為你隨行守護，從主動到被動，提供駕乘者完善保護。Vitara獨樹一格的外型搭配傲人的越野性能及持續進化的安全科技，激發你對駕馭的渴望！
Suzuki Carry，三大同級第一 1. 最小迴轉半徑 - 靈活操控 讓你輕鬆穿梭大街小巷 2. 最佳車室空間 - 開闊空間 讓你在外打拼更舒適 3. 最大貨台面積 - 有夠能載 讓你大小生意都裝得下 最全面的大貨台、大扭力、最低貨床離地高、4.4M最小迴轉半徑、14.7km/L優異節能油耗表現、全方位安全防護、鍍鋅底盤耐久品質…等搭載新世代 1.5L 輕量化引擎及先進安全配備。 生意要拚得好，就駛Carry！
以上這些車型都能完美地融入您的生活，為您提供便利和選擇，無論您的需求是什麼，Suzuki都有適合您的車型。
"GO UNIQUE"，Taiwan Suzuki相信每個人都是獨一無二的，都能擁有獨特的汽車體驗。我們提供多款不同風格的車型，您都可以於Suzuki中選擇出屬於您獨一無二的車輛，滿足不同個性與個人需求。歡迎光臨Suzuki的展區，並找到適合您生活的車型！