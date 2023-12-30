▲加班、應酬體力透支！人蔘真的可以補元氣嗎？　中醫師分享3食補方法

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疲勞轟炸影響記憶力、專注力 人蔘真有補氣效果？年底工作量大、活動多，讓人疲勞轟炸，黃俊傑醫師指出，若是在短時間內突然激增壓力與體力勞動，容易出現記憶力下降、專注力不足，甚至會陷入休息無法補足的疲勞狀態，也可能會受外邪影響造成不適，進而影響工作效率，反而得不償失。
民眾一定常聽到「人蔘可以補氣」，不過這是真的嗎？黃俊傑醫師表示，人蔘的營養會因為種類、生長環境、加工方式不同而有所差異，若有人蔘皂苷的成分，不僅能幫助補氣補力、調節免疫力，更能幫助增強體力、增加保護力、維持思緒清晰並有效提升記憶力與專注力。
中醫師授3食補方法 依不同體質補充元氣黃俊傑醫師建議，民眾可在了解自己的體質後或是在中醫的協助下進行日常進補，像是對於虛寒體質的人來說，就可以適度補充高麗蔘，可以藉由蔘片補充體力及提振精神。
另外，體質虛熱的人，若感到提不起勁時，黃俊傑醫師建議，將高麗蔘、麥門冬、五味子三者搭配使用可以達到很好的調理效果，麥門冬可滋陰潤燥，而五味子可益氣生津，三者搭配，不僅補氣養氣，更可固氣，民眾可以取適量放入水中，小火煮30分鐘，放涼後當成水喝日常補氣。
如果是容易因壓力大而食慾不佳的民眾，黃俊傑醫師表示，可以搭配雞肉、紅棗入菜，清甜帶有淡淡蔘香的口感具有促進食慾的效果，而且紅棗有補中益氣、滋補等功效，透過這些食補方法幫助元氣回歸正軌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60357
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