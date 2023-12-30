▲台北跨年上看230萬人次！備戰疏運　3要訣防踩踏保平安

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不要推、不要擠、保護別人和自己迎接一年一度的跨年盛事，台北捷運將出動約2800名人力服務。潮天團以輕快的節奏搭配踢踏舞步，宣導跨年保平安3要訣「不要推、不要擠、保護別人和自己」，參加跨年晚會的民眾謹記「2線搭乘，3線離場」的搭乘撇步以及跨年必勝5招「加、分、提、前、走」：
預先「加」值或購票
「分」線搭乘
「提」早出門
在會場「前」站下車
散場時多「走」幾步
今年跨年，北捷循例連續42小時營運，呼籲民眾務必遵守現場工作人員的引導，並隨時留意出入口管制狀況，有秩序地進出車站。臉書屆時亦將全程直播市政府站2號出口的疏運狀況，提供民眾即時掌握現場情形。旅客可下載「台北捷運GO」App，提早規劃行程，搭車前先了解路網資訊及人潮狀況，適時安排行程或是替代路線。
為維護旅客安全並加強疏運，北捷啟動3大措施「重點管制車站出入口擴大淨空緩衝區域」、「加強人員舉牌宣導」及「運用捷運人流資訊管理系統」，並於人潮最多的市政府站2號出口、台北101／世貿站5號出口、國父紀念館站3號出口、4號出口與5號出口，設置擴大淨空緩衝區，現場加派人力並加強舉牌宣導，請大家勿推擠，維持進站秩序，維護自身及他人安全。
另外，鑑於往年民眾熱情參與跨年晚會，人潮眾多，台北市政府衛生局於市府1樓東區大廳市民服務中心（1號醫護站）設置傷病患留觀區，並於活動場地周邊設立7站醫護站（上方置可夜視並標有十字之標示）。北市衛生局也提醒民眾，醫護站是提供緊急醫療救護的場所，請勿因疲憊或其他非緊急因素久留，以免影響真正需要救護的民眾。請配合於市政府及現場工作人員引導下進場，避免推擠。
▲台北市跨年晚會周邊交通管制訊息。（台北市政府警察局交通警察大隊提供）
加強交通疏導 順暢安全跨新年台北市政府警察局表示，12月30日至1月1日為元旦連續假期，預期各鐵（公）路車站、轉運站、觀光遊憩及大型百貨公司（賣場）等景點，將湧現大量返鄉、購物及出遊人、車潮。
為使民眾均能順利、安全抵達跨年目的地，特別規劃交通疏導勤務，於12月29日下午尖峰時段，針對忠孝西路、中山北路口及車站、轉運站周邊等100處重要路口崗位，提前至16時到崗疏導，其餘路口則於16時30分到崗，呼籲駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮疏導。
「2024跨年晚會」將於31日於市政府前廣場舉辦，活動當日實施3階段交通管制，預估將吸引各地民眾前往觀賞，提醒用路人避免開車行經管制區域周邊，並隨時留意收聽警廣路況插播（相關活動訊息請至活動官方網站查詢：https://2024newyear.travel.taipei/）。
北市警察局呼籲，連假期間欲前往跨年晚會、觀光風景地點或各百貨娛樂場所之市民朋友，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，並請駕駛朋友養成「路口淨空」觀念，發揮駕駛道德及同理心，耐心多一點，安全也會多一點，共同維護交通安全與順暢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60390
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