▲年產量預計超過 70 萬輛 Ford F-Series 蟬聯北美最暢銷貨車

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Ford 近日宣布旗下 F-Series 車系連續 47 年成為美國最暢銷卡車。雖然目前官方公布的結果是基於前三季的銷售表現所預測的結果，但美國 Ford 銷售總監 Robert Kaffl 表示，今年有超過 70 萬名消費者選擇購買 F-Series。Ford 今年前三個季總計售出了 573,370 輛 F-Series 皮卡，輕鬆擊敗 Ram 的 332,440 輛，但整體的銷售量仍落後 GM 集團，像是主要的競爭對手 Chevrolet Silverado 總共售出 411,758 輛，加上 GMC Sierra 的 216,227 輛，兩款共有 627,985 輛的表現，但是以單一系列的車型來看，F-Series 在市場上的魅力仍相當足夠。
Robert Kaffl 還表示 F-Series 系列的成功主要在於其動力總成相當多元，且可以滿足不同的客戶需求，無論他們是在工作場合、農場還是在週末進行冒險遊憩等活動。另外 Ford 也特別強調 F-150 是美國最暢銷的全尺寸 Hybrid 皮卡，也是最暢銷的全尺寸電動皮卡。而 F-150 Lightning 雖然近期受到需求下降的因素，導致產能較以往減少不少，但 Ford 還是會致力於在不影響動力和性能的情況下提供可持續性的新能源產品。
雖然 F-Series 車系全年銷售量略輸為 GM 集團，但 Ford 已在今年 9 月推出新年式改款車型，預計將在 2024 年於北美上市。全車系針對外觀進行升級，最大的變化在於導入新型的 LED 頭燈，針對內部構造調整，方向燈整合在其中，同時增大尺碼提升辨識度。車內則在中控台導入 12 吋的液晶螢幕及 12 吋觸控螢幕，並有 5G 聯網技術，車載系統的執行速度更快，流暢度和定位精準度均大幅提升。另外也導入 AR HUD 虛擬抬頭顯示系統，以及豐富的 ADAS，包含主動緊急剎車、碰撞輔助、車道維持輔助、盲點偵測提醒、V2L 等功能。