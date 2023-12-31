游泳男神王冠閎出席「典範運動員」講座　分享經歷、展現高人氣

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黃筱雯在2個小時的講座中跟主持人問答，分享許許多多比賽經歷，分享面對運動生涯低潮時如何調整，從東京奧運回來後，2022年整年度國際賽都沒有成績，最後與教練一起離開亞洲到美國移地訓練也接受心理師的協助，拋開以往的比賽準備模式，相信教練給的指示，最終克服心理壓力在2023年世錦賽拿下冠軍，目前她最重要的目標就是前進2024年巴黎奧運，積極備戰的她下個月就要赴越南移地訓練，她希望明年要先拿下奧運門票，繼續朝五環舞台邁進。
由於王冠閎較少出席公開的講座類活動，這天吸引許多粉絲到場，期待近距離聽偶像分享運動經歷點滴。王冠閎在講座中分享個人在游泳生涯的點滴，面對台下粉絲各種問題，來者不拒，也鼓勵現場的粉絲們，不管做什麼都要堅持到底，努力一定有所回報，除此之外記得保持心情快樂是很重要的。已取得奧運門票的他，也談到明年期許，希望能再超越自我極限，游出佳績。
2023臺灣運動產業博覽會跨年週末，31日中午將有PLG職籃啦啦隊陪伴粉絲，一同預熱跨年倒數氣氛，傍晚則有吉祥物跨年遊行與跨年預熱演唱會，陪你一起跨向2024年！元旦一早將有ZUMBA名師J-LIN帶領，以熱力四射舞蹈，嗨爆新年第一天，下午三點邀請到中華職棒秘書長楊清瓏、職籃T1會長錢薇娟與PLG執行長鄭偉柏，三大職業運動聯盟首度公開面對面對談，一起揭秘運動行銷策略。運產博閉展最後倒數，快來松山文創園區，體驗運動帶來的美好。