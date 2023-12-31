▲Toyota Prius PHEV No.027 ---- 車外照明表現如何？

我是廣告 請繼續往下閱讀
Prius PHEV 已納入本站長期測試車輛約半年，累積許多夜間行駛的經驗。先從車頭來看，Prius PHEV 配備 LED Bi-Beam 頭燈組，其造型採用相當新潮俐落的 ㄈ 字形，營造出具有高度辨識度的車前視覺效果，頭燈外框的 ㄈ 字為日行燈及方向燈，主要的遠近光燈則位在下排內側部分，保險桿內則未提供前霧燈。在半年左右的用車過程中，Prius PHEV 的頭燈具備足夠的亮度，光形設定也具備足夠的廣度與距離，可惜因頭燈光源位置偏低，在這半年的夜間行車時常會產生照射距離不足的錯覺。
Prius PHEV 配備 LED Bi-Beam 頭燈組，造型辨識度高，光源具備足夠的亮度，光形設定也具備足夠的廣度與距離，可惜因頭燈光源位置偏低，在這半年的夜間行車時常會產生照射距離不足的錯覺。再看到車尾部分，Prius PHEV 採用左右貫穿式的 LED 尾燈組，在行李廂蓋中央特別縮窄，視覺效果頗炫，第三煞車燈整合於行李廂蓋兩片後擋風玻璃間的擾流尾翼中，方向燈則位在外側燈組的下方，點亮時的面積足夠，而倒車燈更直接設置於後保險桿牌照框上方中央，不過以小七哥實際的使用經驗來看，無論在自家車位或是公司車位偏暗的環境下，其亮度較為不足。
尾燈視覺效果頗炫，唯獨設置在保險桿中央的倒車燈，其亮度在低光源狀態下稍嫌不足。車燈控制方面，Prius PHEV 將主要開關設置於方向機柱左側撥桿中，預設狀態為無法完全關閉，必須是 AUTO 光感應自動模式，往上轉動外側撥桿可切換為開啟小燈，再轉動則開啟近光燈，往前撥動可開啟遠燈，往後則閃爍遠燈，至於後霧燈則是以內側的旋鈕來啟動，使用上相當直覺便利。
Prius PHEV 的車燈控制撥桿簡單易上手。除了主要的燈光控制撥桿之外，Prius PHEV 還將一部分頭燈的操作介面設置於駕駛座左側的儀錶台面板當中，自左邊起分別是頭燈照射高度手動調整撥桿，右側則為 AHB 智慧型遠光燈切換系統開關。在本站約半年的夜間行駛經驗中，Prius PHEV 的 AHB 智慧型遠光燈切換系統相當靈敏且精確，像是在小七哥住家的山區路段中，每次經過固定的時間、彎道等地點時，系統均會自動切換，完全可反映當下的路況所需，實在是相當方便。
AHB 智慧型遠光燈切換系統的開關設於駕駛座左側儀錶台面板，在夜間的表現相當靈敏且精確，像是在小七哥住家的山區路段中，每次經過固定的時間、彎道等地點時，系統均會自動切換，完全可反映當下的路況所需，非常方便。本週使用情形方面，Prius PHEV 主要是由小七哥及編輯團隊駕駛，作為日常代步與部分公務往返之用，全車各項機能運作均正常無故障。油耗部分，因辦公室設有充電樁，絕大多數路程都採用純電模式在台北市區行駛，自 11 月 13 日加滿 92 無鉛汽油後均在台北市區內行駛約 898.4 公里，於 12 月 21 日再度添加 26.18 公升的 92 無鉛汽油，換算平均油耗數字約莫是 34.316km/L。