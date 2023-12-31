▲Toyota Prius PHEV No.027 ---- 車外照明表現如何？

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Toyota Prius PHEV Prius PHEV 已納入本站長期測試車輛約半年，累積許多夜間行駛的經驗。

Toyota Prius PHEV Prius PHEV 配備 LED Bi-Beam 頭燈組，造型辨識度高，光源具備足夠的亮度，光形設定也具備足夠的廣度與距離，可惜因頭燈光源位置偏低，在這半年的夜間行車時常會產生照射距離不足的錯覺。

Toyota Prius PHEV 尾燈視覺效果頗炫，唯獨設置在保險桿中央的倒車燈，其亮度在低光源狀態下稍嫌不足。

Toyota Prius PHEV Prius PHEV 的車燈控制撥桿簡單易上手。

AHB 智慧型遠光燈切換系統的開關設於駕駛座左側儀錶台面板，在夜間的表現相當靈敏且精確，像是在小七哥住家的山區路段中，每次經過固定的時間、彎道等地點時，系統均會自動切換，完全可反映當下的路況所需，非常方便。